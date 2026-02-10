Lavori notturni su A8 e A52: chiusure alternate nella notte tra mercoledì e giovedì

Notte di disagi in vista per chi dovrà percorrere l’A8 Milano-Varese e la A52 Tangenziale nord di Milano. Dalle 21 di mercoledì 11 febbraio alle 5 di giovedì 12 febbraio sono previste chiusure alternate di diversi svincoli per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Le chiusure sulla A8 Milano-Varese

Per chi proviene da Milano saranno chiusi in modalità alternata il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho e il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, direzione Monza.

Gli automobilisti diretti al Raccordo Fiera Milano potranno immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Rho. Chi invece è diretto sulla A52 Tangenziale nord dovrà uscire dalla A8 allo svincolo Fiera Milano, seguire le indicazioni per A50/Tangenziale ovest e SS33 del Sempione, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo seguendo le indicazioni per A52/Monza.

I provvedimenti sulla A52 Tangenziale nord

Sulla Tangenziale nord sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate verso Rho. L’alternativa consigliata prevede di proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza per poi immettersi sulla A8 verso Milano o Varese. In alternativa si può proseguire verso Monza e uscire a Baranzate.

Chiuso anche lo svincolo di Baranzate, sia in entrata verso Rho che in uscita per chi proviene dalla A51 Tangenziale est. In questo caso si consiglia di utilizzare gli svincoli di Mazzo di Rho o Bollate Novate.

Come restare informati

Per informazioni in tempo reale sulla viabilità è possibile consultare l’app “Autostrade per l’Italia“, disponibile gratuitamente su Android e Apple, o il sito autostrade.it. Aggiornamenti costanti vengono trasmessi anche attraverso i collegamenti su RTL102.5, RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oltre che sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio.

Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.