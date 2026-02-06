Le parole di San Francesco diventano spartito nella chiesa di Vergiate
Un concerto corale e orchestrale nella chiesa di San Martino con le musiche di Roberto Bacchini, che dirigerà anche la serata
Le celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi fanno raggiungono anche le navate della chiesa di San Martino di Vergiate. Sabato 14 marzo alle 21 l’appuntamento è con il concerto dal titolo Il nostro Francesco, un evento che ripercorre l’eredità spirituale del Poverello d’Assisi.
La serata si avvale del patrocinio dell’amministrazione comunale e della Comunità Pastorale Santa Teresa di Calcutta e San Giacomo. Il programma musicale è interamente affidato alle composizioni del maestro vergiatese Roberto Bacchini, che ha lavorato sui testi originali lasciati dal santo patrono d’Italia per dare vita a una partitura che coinvolge diverse realtà corali e strumentali. A dare voce e corpo a questo tributo saranno la Cantoria di Giubiasco proveniente dalla Svizzera e la Corale di Calò di Besana, affiancate dai musicisti dell’Orchestra Compagnia Armonica di Varese. La direzione dell’intero complesso è affidata allo Bacchini, che guiderà anche gli interventi solistici del tenore Marco Rosiello e dell’oboista Matteo Moretti.
L’ingresso alla chiesa di Vergiate per assistere all’esecuzione è libero.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.