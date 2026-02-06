Varese News

Le parole di San Francesco diventano spartito nella chiesa di Vergiate

Un concerto corale e orchestrale nella chiesa di San Martino con le musiche di Roberto Bacchini, che dirigerà anche la serata

San Francesco

Le celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi fanno raggiungono anche le navate della chiesa di San Martino di Vergiate. Sabato 14 marzo alle 21 l’appuntamento è con il concerto dal titolo Il nostro Francesco, un evento che ripercorre l’eredità spirituale del Poverello d’Assisi.

La serata si avvale del patrocinio dell’amministrazione comunale e della Comunità Pastorale Santa Teresa di Calcutta e San Giacomo. Il programma musicale è interamente affidato alle composizioni del maestro vergiatese Roberto Bacchini, che ha lavorato sui testi originali lasciati dal santo patrono d’Italia per dare vita a una partitura che coinvolge diverse realtà corali e strumentali. A dare voce e corpo a questo tributo saranno la Cantoria di Giubiasco proveniente dalla Svizzera e la Corale di Calò di Besana, affiancate dai musicisti dell’Orchestra Compagnia Armonica di Varese. La direzione dell’intero complesso è affidata allo Bacchini, che guiderà anche gli interventi solistici del tenore Marco Rosiello e dell’oboista Matteo Moretti.

L’ingresso alla chiesa di Vergiate per assistere all’esecuzione è libero.

Pubblicato il 06 Febbraio 2026
