L’entusiasmo dei bambini spinge la fiamma olimpica per le vie di Saronno
Migliaia di persone si sono assiepate fin dalle prime ore del pomeriggio lungo il percorso per vedere la fiaccola e applaudire i tedofori partiti attorno alle 14,30 da via Volonterio
L’ultima tappa della fiamma olimpica nel Basso Varesotto ha attraversato una Saronno caldissima nonostante la pioggia che è caduta in modo costante per tutta la giornata.
Migliaia di persone si sono assiepate fin dalle prime ore del pomeriggio lungo il percorso per vedere la fiaccola e applaudire i tedofori partiti attorno alle 14,30 da via Volonterio, dove è stata accesa la fiamma consegnata alla prima tedofora, di nazionalità francese. La carovana olimpica con i tedofori preceduti dai furgoni colorati degli sponsor, dai mezzi delle forze dell’ordine e dagli addetti alla sicurezza, si è poi mossa lungo via San Giuseppe per arrivare in corso Italia, con la passerella finale verso piazza Libertà. Lungo tutto il percorso la fiaccola è stata accompagnata dall’entusiasmo a mille soprattutto degli alunni delle scuole elementari, che hanno intonato cori, l’Inno d’Italia e sventolato bandiere tricolori e fiaccole di carta colorata realizzate in classe con le maestre.
Purtroppo non c’è stato il tempo di fermarsi in piazza per foto e saluti, momento che in molti si aspettavano: i tempi stretti e la pioggia battente, oltre agli appuntamenti previsti in serata a Monza, hanno fatto correre la carovana verso via Roma, ultimo tratto del percorso saronnese. Qui la fiaccola, insieme a tutto lo staff che la accompagna, è salita sul furgone dell’organizzazione e via, in direzione Monza attraversando nel pomeriggio Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Lissone.
Anche con la pioggia e la visione necessariamente fugace della fiaccola, la tappa saronnese è stata una grande festa, con un entusiasmo sincero e molto coinvolgente. Lungo le strade i bambini, con le coraggiose insegnanti che li hanno accompagnati, ma anche tanti ragazzi, anziani, mamme con neonati, sportivi e associazioni che hanno fatto ala al passaggio della fiamma.
«E’ stato un momento bello e particolarmente emozionante – ha detto la sindaca Ilaria Pagani – Si è respirato un clima di festa ed è stato piacevole vedere tanti ragazzi giovani e tante persone legate alle nostre associazioni sportive, che hanno risposto presente al nostro invito. Ma devo dire che tutti i cittadini hanno voluto essere presenti a un evento fenomenale che verosimilmente è stato unico per la città di Saronno. L’organizzazione è stata praticamente perfetta, un passaggio breve ma intenso che ci ha permesso di stare insieme e creare un po’ di comunità».
La prima cittadina ha accolto i tedofori in Villa Gianetti poco dopo mezzogiorno, assistendo in prima persona al momento della vestizione, che si è chiuso con una foto di gruppo e il briefing finale prima del grande evento.
Imponente la macchina organizzativa, garantita dalle forze dell’ordine, dalla Polizia locale e dalla Protezione civile saronnese. Tutto è andato bene e Saronno ha potuto vivere un momento unico che resterà nella storia della città.
