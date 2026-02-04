L’entusiasmo dei bambini spinge la fiamma olimpica per le vie di Saronno

L’ultima tappa della fiamma olimpica nel Basso Varesotto ha attraversato una Saronno caldissima nonostante la pioggia che è caduta in modo costante per tutta la giornata.

Migliaia di persone si sono assiepate fin dalle prime ore del pomeriggio lungo il percorso per vedere la fiaccola e applaudire i tedofori partiti attorno alle 14,30 da via Volonterio, dove è stata accesa la fiamma consegnata alla prima tedofora, di nazionalità francese. La carovana olimpica con i tedofori preceduti dai furgoni colorati degli sponsor, dai mezzi delle forze dell’ordine e dagli addetti alla sicurezza, si è poi mossa lungo via San Giuseppe per arrivare in corso Italia, con la passerella finale verso piazza Libertà. Lungo tutto il percorso la fiaccola è stata accompagnata dall’entusiasmo a mille soprattutto degli alunni delle scuole elementari, che hanno intonato cori, l’Inno d’Italia e sventolato bandiere tricolori e fiaccole di carta colorata realizzate in classe con le maestre.

Purtroppo non c’è stato il tempo di fermarsi in piazza per foto e saluti, momento che in molti si aspettavano: i tempi stretti e la pioggia battente, oltre agli appuntamenti previsti in serata a Monza, hanno fatto correre la carovana verso via Roma, ultimo tratto del percorso saronnese. Qui la fiaccola, insieme a tutto lo staff che la accompagna, è salita sul furgone dell’organizzazione e via, in direzione Monza attraversando nel pomeriggio Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Lissone.

Anche con la pioggia e la visione necessariamente fugace della fiaccola, la tappa saronnese è stata una grande festa, con un entusiasmo sincero e molto coinvolgente. Lungo le strade i bambini, con le coraggiose insegnanti che li hanno accompagnati, ma anche tanti ragazzi, anziani, mamme con neonati, sportivi e associazioni che hanno fatto ala al passaggio della fiamma.

«E’ stato un momento bello e particolarmente emozionante – ha detto la sindaca Ilaria Pagani – Si è respirato un clima di festa ed è stato piacevole vedere tanti ragazzi giovani e tante persone legate alle nostre associazioni sportive, che hanno risposto presente al nostro invito. Ma devo dire che tutti i cittadini hanno voluto essere presenti a un evento fenomenale che verosimilmente è stato unico per la città di Saronno. L’organizzazione è stata praticamente perfetta, un passaggio breve ma intenso che ci ha permesso di stare insieme e creare un po’ di comunità».

La prima cittadina ha accolto i tedofori in Villa Gianetti poco dopo mezzogiorno, assistendo in prima persona al momento della vestizione, che si è chiuso con una foto di gruppo e il briefing finale prima del grande evento.

Imponente la macchina organizzativa, garantita dalle forze dell’ordine, dalla Polizia locale e dalla Protezione civile saronnese. Tutto è andato bene e Saronno ha potuto vivere un momento unico che resterà nella storia della città.