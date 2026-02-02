L\'ISISS Don Milani di Tradate in visita agli Studi Rai di Milano

Giovedì 29 gennaio la redazione del Giornalino scolastico “L’Ora Buca” dell’ISISS Don Milani di Tradate, insieme alle docenti Mabel Mezza e Ilaria Speroni, ha partecipato al progetto “Rai – Porte Aperte”.

Gli studenti e le studentesse, in visita presso gli Studi Rai di Milano, hanno osservato le modalità e le tecniche di realizzazione di programmi TV, radio e web, affiancati da professionisti ed eccellenze del settore, come Gianfranco Arman e Antonio Floris.

La visita si è configurata come un’esperienza altamente formativa ed arricchente dal punto di vista didattico ed educativo, in quanto ha mostrato la magia di tecnici, maestranze, autori ed esperti che si cela dietro lo schermo e ha avviato tra i discenti e varie figure professionali un confronto costruttivo e stimolante sul mondo del lavoro e sulle prospettive future dell’informazione e dello spettacolo.

Tra i corridoi del celebre palazzo storico RAI, ideato da Giò Ponti, gli studenti e le studentesse hanno vissuto per un giorno dietro le quinte della RAI, comprendendo il significato autentico del “Servizio Pubblico”.

Prof.ssa Mabel Mezza