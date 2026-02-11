Malnate si trasforma nel monte Olimpo per il Carnevale

Malnate si prepara a vivere un pomeriggio magico tra divinità greche, eroi e creature leggendarie. Domenica 15 febbraio la città ospiterà l’edizione 2026 del suo Carnevale, intitolato “Tra miti e leggende… a spasso sul monte Olimpo”, un evento che promette di coinvolgere grandi e piccoli in un viaggio nell’antichità classica, tra gioco e tradizione.

Una caccia al tesoro tra gli dei

Il programma della giornata prenderà il via tra le 14:00 e le 14:30 in piazza San Martino, punto di ritrovo e partenza per un’originale caccia al tesoro. I partecipanti, previa iscrizione per ricevere la mappa ufficiale, dovranno affrontare sei tappe disseminate per la città. Ogni fermata proporrà dei mini-giochi pensati dalle associazioni locali: l’obiettivo sarà raccogliere le parole necessarie per comporre una filastrocca finale che guiderà i gruppi verso il traguardo.

La sfilata e i carri del Liceo Frattini

Il momento clou della manifestazione scatterà alle ore 16:00 dall’incrocio tra via Gasparotto e via Baracca, coincidente con l’ultima tappa del gioco a premi. Da qui partirà la sfilata vera e propria che si dirigerà verso il centro. Protagonisti del corteo saranno i carri allegorici, frutto di una collaborazione creativa tra gli studenti del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese e le scuole di Malnate, che hanno lavorato insieme per dare forma e colore alle suggestioni del monte Olimpo.

Gran finale e premiazioni in piazza delle Tessitrici

L’arrivo della sfilata è previsto per le 16:30 in piazza delle Tessitrici. Qui la festa entrerà nel vivo con le premiazioni ufficiali: una giuria sceglierà il carro più bello e premierà le maschere più sorprendenti e creative. Per scaldare il pomeriggio di festa, non mancheranno cioccolata calda e tè per tutti i presenti. In caso di cattivo tempo, gli organizzatori hanno già previsto un piano di riserva: l’intero evento verrà posticipato a sabato 21 febbraio.

Modifiche alla viabilità

Per permettere il passaggio in sicurezza dei carri e dei partecipanti, il Comune ha emesso un’ordinanza specifica (la n. 7 del 4 febbraio 2026) che prevede provvedimenti temporanei di regolamentazione della sosta e della circolazione lungo il percorso della manifestazione. Si consiglia ai residenti e ai visitatori di prestare attenzione alla segnaletica temporanea posizionata nelle aree interessate dal passaggio del corteo e dai punti di sosta della caccia al tesoro.