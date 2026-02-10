Muoversi in città quando la guida cambia: le cabin scooter proposte da Caporali

Per molte persone, con il passare del tempo o a seguito di problemi di salute, il rapporto con la guida può cambiare. In questi casi, mantenere la propria autonomia negli spostamenti quotidiani diventa una necessità concreta, soprattutto nei contesti urbani.

In questo scenario si inserisce la proposta del gruppo Caporali, che ha introdotto una tipologia di veicoli elettrici compatti, definiti cabin scooter, pensati come supporto alla mobilità per chi ha esigenze specifiche.

Una soluzione mirata per esigenze diverse

Le cabin scooter non nascono come alternativa generalista all’automobile, ma come risposta a bisogni precisi. Si rivolgono in particolare a persone con difficoltà motorie, a chi non può più guidare un’auto tradizionale o a chi necessita di un mezzo semplice, stabile e protetto per gli spostamenti quotidiani.

Proprio per questa funzione sono inquadrate come dispositivi medici, una classificazione che ne riconosce il ruolo di supporto alla mobilità e che consente l’accesso ad alcune agevolazioni fiscali.

Caratteristiche principali

Si tratta di veicoli elettrici di piccole dimensioni, omologati per una persona, che non richiedono patente né patentino e non sono soggetti all’obbligo di bollo o assicurazione, anche se quest’ultima è comunque consigliata.

Sono disponibili in due configurazioni:

– volante con freni e acceleratore a pedali

– manubrio con freni e acceleratore a manopola

La velocità massima è di 25 chilometri orari e l’utilizzo è consentito in ambito urbano, comprese piste ciclabili e zone a traffico limitato.

Autonomia e utilizzo quotidiano

Le cabin scooter sono completamente elettriche, con un’autonomia fino a 60 chilometri. La ricarica avviene tramite una normale presa di corrente domestica e richiede circa 7–8 ore.

Sul retro è presente uno spazio di carico che permette di trasportare spesa o ausili per la mobilità, come deambulatori o carrozzine. Essendo veicoli chiusi, risultano utilizzabili anche nei mesi più freddi e in caso di maltempo.

Comfort e sicurezza

Le dotazioni includono aria calda e fredda, finestrini elettrici, radio, Bluetooth, sedile girevole e retromarcia con retrocamera. La guida è semplificata dalla presenza di marcia avanti, folle e retro.

Nel modello Zippy è presente anche un freno elettromagnetico che entra in funzione automaticamente al rilascio dell’acceleratore, contribuendo ad aumentare la sicurezza durante l’uso.

Modelli e personalizzazione

Caporali propone attualmente due modelli principali, e-mini e Zippy, entrambi personalizzabili nella configurazione (volante o manubrio) e nei colori.

Per il modello e-mini sono disponibili bianco, rosso, blu e nero, anche in versione bicolore. Il modello Zippy è proposto in nero, bianco, rosso, blu e grigio.

Acquisto e agevolazioni

La visione e la prova dei veicoli avvengono su appuntamento, nella sede principale di Daverio, in via Cesare Battisti 65. Una volta effettuato l’ordine, i tempi di consegna sono di circa 60–90 giorni.

In quanto dispositivi medici, le cabin scooter beneficiano di IVA agevolata al 4% e della possibilità di detrazione fiscale della spesa. È inoltre prevista la possibilità di pagamento rateizzato, elementi che contribuiscono a rendere questo tipo di soluzione più accessibile per chi ne ha effettivamente bisogno.

Le cabin scooter rappresentano così una risposta concreta per chi, per motivi diversi, ha bisogno di riprendere la propria mobilità. Non un mezzo universale tout court ma uno strumento progettato per continuare a muoversi in autonomia, in modo semplice e sicuro, anche quando l’auto tradizionale non è più adatta.

Contatti

SEDE DAVERIO

Via Cesare Battisti, 65

Daverio (VA)

+39 0332-949462

info@caporali2000.it

SEDE CAVARIA

Via Crocetta, 128

Cavaria (VA)

+39 0331-1176048

cavaria@caporali2000.it

SEDE LUINO

Via Vittorio Veneto, 46

Luino (VA)

+39 0332-534644

luino@caporali2000.it

Sito | Facebook | Instagram

Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo Caporali

