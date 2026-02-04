Nelle scuole di Varese un menù con pizza di spaghetti per la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare

In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, il Comune di Varese rinnova il proprio impegno nella promozione di politiche e azioni concrete per ridurre lo spreco di cibo e favorire un uso più consapevole delle risorse. Il momento centrale delle iniziative è in programma venerdì 6 febbraio, con un progetto dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie della città.

Nelle mense scolastiche sarà proposto un menù speciale anti-spreco, ispirato alla cucina di recupero. Il piatto principale sarà la pizza di spaghetti, accompagnata da frutta e verdura di stagione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’assessorato ai Servizi educativi e il gestore del servizio di ristorazione Dussmann Service, con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e bambine a un consumo responsabile fin dalla giovane età.

Educazione alimentare e recupero delle eccedenze

Il menù anti-spreco si inserisce in un percorso che il Comune di Varese porta avanti da anni nella ristorazione collettiva, attraverso il recupero delle eccedenze alimentari grazie a realtà come Siticibo e Banco Alimentare, oltre a progetti di educazione alimentare attivi in diverse scuole. In questo contesto rientra anche l’utilizzo della doggy bag, che consente a alunni e insegnanti di recuperare i cibi non consumati, promuovendo comportamenti responsabili ed ecosostenibili.

Il ruolo di Ri-HUB Food Varese

Accanto alle azioni nelle scuole, prosegue l’impegno dell’Assessorato alla Tutela ambientale, economia circolare e sostenibilità. Tra i progetti principali c’è Ri-HUB Food Varese, nato nel 2024 per la raccolta e la redistribuzione delle eccedenze alimentari grazie alla collaborazione con associazioni del territorio e volontari, che operano anche con bici cargo elettriche.

Nel 2025 è stata avviata una collaborazione con Coldiretti al mercato coperto di Campagna Amica in viale Valganna, con un banco mensile dedicato alla raccolta di prodotti per la spesa sospesa. Continua inoltre la sinergia con la Società Canottieri Varese per il recupero dei pasti durante i campionati di canottaggio e l’iniziativa “Un dono che nutre” nel periodo natalizio.

Il Comune riconosce anche il valore ambientale e sociale della donazione delle eccedenze attraverso riduzioni sulla Tariper gli esercizi commerciali virtuosi, in applicazione della legge 166/2016.

Le dichiarazioni

«L’approccio del Comune di Varese – sottolinea l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – mira a una ristorazione scolastica sempre più sostenibile ed efficiente, nella consapevolezza che l’educazione alimentare passa anche dalla riduzione degli sprechi».

Per l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino, «donare le eccedenze significa ridurre rifiuti ed emissioni, promuovendo il riuso e il riciclo, oltre a generare benefici ambientali e sociali per la comunità».

Sull’iniziativa interviene anche l’onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria della legge 166/2016, che sottolinea come «i progetti varesini dimostrino la capacità di fare rete tra istituzioni, scuole, volontariato e imprese, con azioni pensate per durare nel tempo».