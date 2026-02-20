Nessuna banca e Postamat guasto: a Golasecca crescono disagi e proteste

Il Postamat di Golasecca fuori servizio da mesi, senza alcuna comunicazione visibile agli utenti. A segnalarlo diversi cittadini del piccoo paese sulle rive del Ticino che tornano a chiedere attenzione su una situazione di grande disagio, in particolare per le persone anziane e per chi non ha mezzi di trasporto propri.

Il problema non è nuovo. Già poco prima di Natale VareseNews aveva raccontato il disservizio, inizialmente segnalato come temporaneo. Ma secondo quanto riferito ora, il guasto non sarebbe ancora stato risolto.

La questione assume un peso ancora maggiore se si considera che Golasecca non dispone più di una filiale bancaria dal 2019. Il Postamat rappresenta quindi l’unico punto di riferimento per il prelievo di contanti in paese.

A risentirne sono soprattutto le persone anziane e chi non ha la possibilità di spostarsi facilmente nei comuni vicini per effettuare un prelievo. «Le persone anziane e non solo, chi non ha un mezzo per spostarsi, non hanno possibilità di prelevare contanti», scrive un cittadino.

Un altro elemento evidenziato riguarda l’assenza di comunicazioni chiare. Secondo quanto riportato, non sarebbe presente alcun cartello che segnali il fuori servizio dello sportello, con il rischio che gli utenti si rechino sul posto inutilmente.

I citatdini di Goladsecca auspicano un intervento rapido da parte di Poste Italiane per il ripristino del servizio, considerato essenziale per la comunità.