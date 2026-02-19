Varese News

Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di febbraio de “La Materia del Giorno”

Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno

Materia del giorno

La rubrica de “La materia del giorno” torna anche nel mese di febbraio con un calendario di incontri che ogni pomeriggio alle 16.00 propone un tema diverso, raccontato da un ospite e da un giornalista della redazione. Un modo per fermarsi, riflettere e confrontarsi su questioni che fanno parte della vita di tutti, mettendo in dialogo esperienze, competenze e punti di vista.

Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.

Programma di febbraio 2026

Data Tema Ospite Intervista a cura di
Giovedì 19 febbraio Croce Rossa per il sociale e ragazzi Filippi (Croce Rossa) Alessandra Toni
Venerdì 20 febbraio Cosa fa un game designer? Andrea Ruggero Mariangela Gerletti
Lunedì 23 febbraio Controllo del Vicinato Alfonso Castellone (Polizia locale) Santina Buscemi
Martedì 24 febbraio E-call: le chiamate d’emergenza al 112 dai veicoli Simone Carradore Marco Tresca
Giovedì 26 febbraio Come si ricicla nel tessile Claudio Brugnoni (Multilab Centrocot) Orlando Mastrillo

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 19 Febbraio 2026


