Olimpiadi, stasera la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: tutto quello che c’è da sapere

Il fuoco olimpico si spegne nel cuore di Verona. Questa sera, domenica 22 febbraio, a partire dalle ore 20:00, l’Arena di Verona diventerà il palcoscenico mondiale della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo sedici giorni di gare tra le vette alpine e i ghiacci cittadini, il testimone passerà ufficialmente alla Francia, che ospiterà l’edizione del 2030, in un evento che celebra la “Bellezza in azione” .

Il tema scelto per la cerimonia di chiusura infatti è “Beauty in Action”, la bellezza italiana intesa come forza dinamica, in continua trasformazione. Il filo narrativo è l’acqua: simbolo che unisce le vette alpine con il mare.

Il programma della serata è un intreccio sapiente tra protocollo olimpico e grande spettacolo. Il momento più solenne sarà la sfilata degli atleti, che per questa edizione vedrà l’Italia rappresentata dai portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, due dei volti più rappresentativi di questa spedizione azzurra.

Seguiranno i discorsi ufficiali e il passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi Invernali, in programma nel 2030 sulle Alpi Francesi.

Il parterre degli ospiti promette scintille e riflette l’anima multidisciplinare dei Giochi. L’étoile Roberto Bolle porterà l’eleganza della danza classica, mentre la musica sarà protagonista con Achille Lauro e Gabry Ponte, pronto a trasformare l’Arena in una vera e propria pista da ballo celebrativa. A dare voce alla narrazione e al volto cinematografico dell’Italia contemporanea ci sarà l’attrice Benedetta Porcaroli.

La cerimonia di chiusura sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 20:00 di domenica 22 febbraio: diretta su Rai 1 e in streaming su RaiNews.it. Telecronista della serata il vice direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all’Arena di Verona. In alternativa, la cerimonia sarà accessibile in abbonamento su Eurosport, disponibile tramite le principali piattaforme: HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

L’Arena di Verona tornerà protagonista pochi giorni dopo, il 6 marzo, per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, dal tema “Life in Motion”.