Oltre mezzo secolo di canto insieme: il Coro Val Tinella arriva a Materia

Oltre cinquant’anni di attività, un patrimonio musicale radicato nella tradizione popolare e un entusiasmo che continua a rinnovarsi. Venerdì 13 febbraio alle ore 21 Materia ospiterà il Coro Val Tinella, formazione a voci pari maschili nata nel 1968 a Oltrona al Lago di Gavirate e oggi composta da 31 elementi.

A raccontare il percorso del gruppo è il presidente Enos Gazzaniga, che individua nell’energia condivisa la chiave della sua lunga storia: l’obiettivo è portare sul palco ciò che il coro sa fare, trasmettendo gioia attraverso il canto.

Nato come coro alpino, il Val Tinella ha progressivamente ampliato il proprio orizzonte musicale, rendendo oggi difficile racchiuderlo in un’unica definizione. Accanto ai canti della tradizione popolare trovano spazio brani d’autore più recenti e poesie messe in musica, in un repertorio variegato ma sempre legato alla dimensione popolare.

Nel corso della sua attività il coro ha preso parte a concorsi e rassegne internazionali, entrando in contatto con realtà canore di diversi Paesi. Esperienze che, come sottolinea Gazzaniga, hanno favorito la nascita di amicizie e la diffusione all’estero di un modo di cantare profondamente legato alla tradizione italiana, particolarmente apprezzata fuori dai confini nazionali.

Al centro dell’impegno del coro vi è anche un messaggio valoriale: un’idea di canto come veicolo di positività e di contenuti capaci di arricchire chi ascolta, soprattutto attraverso la forza dei testi. Per il futuro, l’intento è proseguire su questa strada, pur nella consapevolezza delle sfide, tra cui il coinvolgimento delle nuove generazioni, spesso attratte dal canto popolare ma con sensibilità musicali differenti.

Per la serata di Materia è stato predisposto un programma ampio, pensato per far conoscere al pubblico un repertorio che alterna brani più raccolti e intensi a momenti di maggiore leggerezza. Non mancheranno composizioni armonizzate da grandi musicisti, tra cui Arturo Benedetti Michelangeli, tra i più importanti pianisti del Novecento.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.