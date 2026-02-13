Varese News

Open Day Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale di Cittiglio: alla scoperta della Sala Parto e del team del Percorso Nascita

Un’occasione pensata per informarsi, orientarsi e sentirsi accolti: sabato 28 febbraio 2026 l’Ospedale propone un momento dedicato alla presentazione della Sala Parto

Neonato

Un’occasione pensata per informarsi, orientarsi e sentirsi accolti: sabato 28 febbraio 2026 l’Ospedale di Cittiglio propone l’Open Day di Ostetricia e Ginecologia, dedicato alla presentazione della Sala Parto.

L’iniziativa, a accesso libero, si terrà in due fasce orarie: dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.
Nel corso della giornata sarà possibile conoscere più da vicino i servizi del Percorso Nascita e incontrare i professionisti che seguono le famiglie in un passaggio così importante: Ostetriche, Ginecologi, Anestesisti e Pediatri saranno disponibili per illustrare come è organizzata l’assistenza e rispondere alle domande più frequenti su parto e degenza.

L’Open Day è pensato per offrire indicazioni semplici, favorire un primo contatto con l’ambiente ospedaliero e aiutare ad arrivare al giorno del parto con maggiore tranquillità. L’invito è rivolto a future mamme e futuri papà, ma anche a chi desidera approfondire i servizi ospedalieri dedicati alla maternità.

Informazioni e contatti
Ostetricia e Ginecologia – 2° piano, Ospedale di Cittiglio
Tel. 0332 607241 – 0332 607263

Pubblicato il 13 Febbraio 2026
