Pellicini interviene sulla riforma della Giustizia: “Conte in malafede difende carriera unica“

«E’ in assoluta malafede Conte quando ricollega la separazione delle carriere al Piano Rinascita della P2. In quel documento c’era un po’ di tutto, anche la riduzione del numero dei parlamentari, bandiera dei 5 Stelle. Nessuno però si è mai sognato di dare dei piduisti ai grillini». Lo dichiara Andrea Pellicini, deputato e componente della Commissione Giustizia della Camera.

«Il fatto è che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è alla base delle più compiute democrazie liberali, tant’è che la carriera unica fu introdotta nel nostro ordinamento nel 1941 su proposta del ministro della giustizia Dino Grandi. Altro che P2», conclude il parlamentare di Fratelli d’Italia.