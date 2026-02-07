Pitoni reali morti in un sacco dell’immondizia sulla ciclabile di Laveno Mombello

Un sacco dell’immondizia contenente diversi serpenti esotici morti è stato ritrovato sulla pista ciclabile di Laveno Mombello, in zona Molinetto, nei pressi del piazzale del cotonificio Monterosa. Da una prima analisi della livrea, i rettili sembrerebbero pitoni reali, costrittori non velenosi, di medie dimensioni. Per avere la certezza sarà necessario attendere la conferma ufficiale dei Carabinieri forestali, ai quali gli animali verranno consegnati lunedì 9 febbraio per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenute la Protezione civile e la Polizia locale, che ha preso in custodia i rettili. Gli animali erano di diverse dimensioni. Un testimone dice che il più grande aveva un diametro paragonabile a quello di una lattina di Coca Cola ed era lungo oltre un metro, mentre altri esemplari risultavano più piccoli.

Non si tratta del primo episodio nella zona. Giovedì scorso era già stato segnalato un altro ritrovamento di rettile esotico morto, privo di microchip. Tra le ipotesi sulla provenienza degli animali c’è quella di un rettilario privato che potrebbe essere stato contaminato da un virus, ma al momento si tratta soltanto di una semplice ipotesi, in attesa degli esiti degli esami.