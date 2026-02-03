Politiche ambientali e giustizia sociale: a Materia un incontro sul welfare energetico-climatico
Costi e benefici della svolta verde: come renderli più equi. Se ne parla mercoledì 11 febbraio con Vittorio Cogliati Dezza, co-autore del volume Clima ingiusto e membro del Coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità
Integrare le politiche ambientali con quelle sociali è una delle sfide centrali della transizione ecologica. Se ne parlerà mercoledì 11 febbraio, alle ore 21 a Materia, nell’incontro intitolato “Integrare politiche ambientali e sociali nel welfare energetico-climatico”, che vedrà come protagonista Vittorio Cogliati Dezza, co-autore del volume Clima ingiusto e membro del Coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità.
Al centro del dibattito, il tema delle politiche energetiche e climatiche che, secondo molte analisi, rischiano di accentuare le disuguaglianze sociali se non accompagnate da adeguati strumenti di equità. Incentivi, bonus e misure per la transizione verde risultano spesso più accessibili a chi dispone di risorse economiche, competenze tecniche e informazioni, lasciando ai margini le fasce più fragili della popolazione.
Il concetto di “welfare climatico ed energetico” nasce proprio per rispondere a questa criticità: un modello che mira a coniugare sostenibilità ambientale e giustizia sociale, garantendo che i costi e i benefici della transizione ecologica siano distribuiti in modo equo. L’obiettivo è costruire politiche capaci di ridurre le emissioni senza aumentare le disuguaglianze, rafforzando al contrario la coesione sociale.
Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant'Alessandro Castronno.
