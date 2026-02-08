Pro Patria, Bolzoni e Desogus: “Niente è perso, questo pareggio può essere la svolta”

Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «Rispetto ai segnali visti con il Vicenza, oggi sono arrivate delle conferme. Siamo partiti maluccio, al di là del risultato, ma non abbiamo mai mollato. Il gol subito su calcio d’angolo fa male perché era una situazione che avevamo preparato, però ho visto gli occhi giusti: soprattutto chi è entrato dalla panchina ha dato una vera sterzata alla partita».

Bolzoni 2: «L’Albinoleffe è una squadra che nei primi dieci minuti è difficile da affrontare. Sui calci d’angolo l’avevo detto anche ieri: con il VAR di Serie C (FVS) sei spesso costretto a marcare a zona per evitare rigori. È una scelta che comporta dei rischi, perché senza contatto l’attaccante è sempre avvantaggiato».

Bolzoni 3: «Sapevamo che si sarebbe giocato molto sull’uno contro uno, anzi sul due contro due. L’uscita di De Paoli ci ha sicuramente dato una mano. Nel secondo tempo Pogliano e Motolese hanno fatto molto bene, crescendo con il passare dei minuti».

Bolzoni 4: «Con King Udoh ho parlato in settimana. È contento per come lo sto utilizzando, sa che può e deve fare ancora di più. Giudici, invece, per me è un grande ragazzo: mi ha dato esattamente quello che cercavo».

Bolzoni 5: «Tunjov è un giocatore che, a livello fisico, c’entra poco con questa categoria. Davide e Frosali hanno grande corsa: una volta prese le misure, si sono comportati bene».

Bolzoni 6: «Che possa essere una svolta lo speriamo tutti. Il modo in cui siamo andati a riprenderci questo punto ci dà orgoglio. Per quanto riguarda l’arbitraggio, non commentavo da giocatore e non lo faccio nemmeno da allenatore: una volta che fischiano, fischiano».

Jacopo Desogus (trequartista Pro Patria): «Finalmente si interrompe una serie di sconfitte, ma soprattutto dimostriamo che niente è ancora perduto. Era importantissimo ripartire e questo pareggio ci dà fiducia: abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Per oggi possiamo dirci soddisfatti».

Desogus 2: «Il gol arriva sempre nel momento opportuno. Sono felice perché ho trovato un gruppo di ragazzi umili, che fin dal primo giorno mi ha fatto sentire parte integrante della squadra. Con il passare delle settimane mi sono inserito sempre di più».

Desogus 3: «Non vedo l’ora di affrontare il Cittadella, ritroverò i miei ex compagni e sarà una partita speciale. ».

Desogus 4: «Siamo riusciti a rientrare in gara anche dopo essere andati sotto di due gol. Credo davvero che questa possa essere la svolta. Tutti noi ci crediamo e questo spirito deve accompagnarci nelle prossime partite».