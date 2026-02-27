Pro Patria, scontro salvezza da brividi contro la Virtus Verona

Dopo la sconfitta a testa alta al termine di una vera e propria battaglia allo Stadio “Mario Rigamonti” contro i padroni di casa dell’Union Brescia, la Pro Patria ora si appresta ad affrontare una partita dal peso specifico inestimabile in chiave salvezza. Sabato 28 febbraio alle 17.30 i tigrotti scenderanno in campo allo Stadio “Carlo Speroni” per affrontare la Virtus Verona.

La squadra di mister Francesco Bolzoni, che ritrova Andrea Sala tra i convocati dopo l’assenza del portiere a Brescia, arriva a questo fondamentale impegno dopo due sconfitte consecutive contro due squadre molto forti come la Leonessa guidata da Eugenio Corini e il Trento di Luca Tabbiani, due sfide in cui la formazione biancoblù ha sfoderato ottime prestazioni, vanificate però dalla forza degli avversari.

Ora però è vietato sbagliare contro una diretta concorrente come la Virtus Verona del presidente e allenatore Luigi Fresco e servirà una grandissima prestazione in tutte le fasi della partita per provare a portare a casa tre punti fondamentali e iniziare al meglio una settimana decisiva in cui i biancoblù se la vedranno nel turno infrasettimanale del 3 marzo contro un’altra concorrente per il mantenimento della categoria, ovvero l’Ospitaletto Franciacorta. La settimana lunga si chiuderà poi con la sfida interna contro l’Alcione Milano.

Le due squadre sono separate da quattro punti con i rossoblù avanti con 20 punti contro i 16 della Pro Patria. Entrambe sono protagoniste di una stagione molto complicata. Le vittorie sono le stesse (3), i pareggi sono 11 per i veronesi e 7 per i tigrotti, mentre le sconfitte sono 18 per i bustocchi contro le 14 degli avversari.

La squadra di Fresco è inoltre in una striscia negativa di risultati, con la vittoria che manca dal 13 dicembre, quando vinse in casa dell’Alcione Milano. Nelle dieci uscite successive sono arrivati 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo punto è arrivato due giornate fa in casa del Lecco grazie al 2-2 finale, mentre nell’ultimo turno la squadra ospite ha perso di misura contro la capolista Vicenza, che si è imposta per 1-0 allo Stadio “Gavagnin-Nocini”.

La squadra veneta ha segnato 25 gol, terzultimo attacco davanti a Dolomiti Bellunesi (24) e Pro Patria (21): i migliori marcatori sono Michael Fabbro e Nicola Patanè con 4 reti. A livello difensivo ha concesso 40 reti, meglio di FC Arzignano Valchiampo e Dolomiti Bellunesi (43) e della stessa Pro Patria (52).

Tra le fila degli avversari milita il centrocampista ex Varesina Christian Gatti, che è a Verona da due stagioni collezionando 61 presenze, 3 gol e 4 assist. In questa stagione le presenze in campionato sono 24, senza reti e con 2 passaggi decisivi.

Tra le due compagini quello di sabato pomeriggio sarà l’undicesimo scontro, con i tigrotti in netto vantaggio grazie a 6 successi, contro i 3 dei rossoblù, a cui si aggiunge un pareggio. Nella gara di andata vinse la Pro Patria, che espugnò il “Gavagnin-Nocini” grazie alla rete di King Udoh, che consegnò ai suoi la prima gioia stagionale con Leandro Greco in panchina.