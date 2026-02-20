Quando il gioco diventa esperienza: a “La Materia del Giorno” il game designer varesino Andrea Ruggeri

Venerdì 20 febbraio alle 16 “La Materia del Giorno”, sulla Web tv di Materia, ospita il game designer Andrea Ruggeri, professionista che unisce creatività, narrazione e progettazione visiva in esperienze di gioco capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Ruggeri si definisce «un game designer con un background da art director»: dopo 7-8 anni nelle agenzie pubblicitarie milanesi, dove ha iniziato a sperimentare i primi progetti ludici e interattivi, ha scelto di dedicarsi completamente al game design. Una passione nata da bambino, quando inventava giochi e disegnava carte personalizzate, e diventata nel tempo una professione.

Oggi progetta giochi da tavolo, escape room, percorsi educativi, cene immersive, mostre e siti web gamificati, con l’obiettivo di rendere ogni contenuto più coinvolgente attraverso il gioco. Da alcuni anni vive a Varese e collabora con realtà del territorio, tra cui il Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini e diverse scuole della provincia. Al centro del suo lavoro c’è una convinzione precisa: il gioco è uno strumento potente per raccontare storie e creare esperienze che restano nella memoria. Un tema che sarà al centro dell’intervista di oggi pomeriggio che verrà trasmessa alle 16, in diretta sui social di VareseNews e sulla home page del sito, e che potrete rivedere sul canale Youtube di Varesenews

Foto di StockSnap da Pixabay