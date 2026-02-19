Regione Lombardia, Premio Rosa Camuna 2026 al team sanitario per l’emergenza di Crans-Montana
Il presidente Attilio Fontana ha premiato i professionisti di Niguarda, Policlinico e AREU per la gestione coordinata dei 12 feriti trasferiti in Lombardia dopo la tragedia
Il Premio Rosa Camuna 2026 è stato assegnato al team dei professionisti lombardi intervenuti dopo la tragedia di Crans-Montana. A consegnarlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha voluto riconoscere il lavoro svolto da Ospedale Niguarda, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e AREU.
Il riconoscimento premia la gestione dell’emergenza e la presa in carico dei 12 feriti trasferiti in Lombardia, grazie a un intervento definito tempestivo, altamente specializzato e perfettamente coordinato.
«Il conferimento del Premio rappresenta un atto doveroso e profondamente sentito – ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – una medaglia d’oro a un sistema sanitario capace di reagire con prontezza, competenza e spirito di squadra anche di fronte a eventi straordinari».
Sulla stessa linea l’assessore al Welfare Guido Bertolaso: «È emersa la forza di una rete che non lascia indietro nessuno e che sa garantire le migliori tecnologie e competenze disponibili. Il Premio Rosa Camuna è un giusto riconoscimento alla straordinaria capacità di coordinamento e lavoro di squadra».
Centrale il ruolo dell’Ospedale Niguarda, che ha accolto e curato i 12 pazienti gravemente ustionati coinvolgendo oltre 100 professionisti. Fondamentale anche l’azione di AREU, che ha attivato la Centrale Operativa Maxiemergenze e coordinato il ponte aereo sanitario internazionale, e della Terapia Intensiva “Vecla” del Policlinico di Milano, punto di riferimento regionale per i casi più complessi con supporto ECMO.
A margine della premiazione è stata annunciata anche un’asta benefica organizzata dal Golf Club Milano per sostenere il Centro Grandi Ustioni del Niguarda, a conferma di una mobilitazione che ha coinvolto l’intera comunità lombarda.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.