Regione Lombardia, Premio Rosa Camuna 2026 al team sanitario per l’emergenza di Crans-Montana

Il Premio Rosa Camuna 2026 è stato assegnato al team dei professionisti lombardi intervenuti dopo la tragedia di Crans-Montana. A consegnarlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha voluto riconoscere il lavoro svolto da Ospedale Niguarda, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e AREU.

Il riconoscimento premia la gestione dell’emergenza e la presa in carico dei 12 feriti trasferiti in Lombardia, grazie a un intervento definito tempestivo, altamente specializzato e perfettamente coordinato.

«Il conferimento del Premio rappresenta un atto doveroso e profondamente sentito – ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – una medaglia d’oro a un sistema sanitario capace di reagire con prontezza, competenza e spirito di squadra anche di fronte a eventi straordinari».

Sulla stessa linea l’assessore al Welfare Guido Bertolaso: «È emersa la forza di una rete che non lascia indietro nessuno e che sa garantire le migliori tecnologie e competenze disponibili. Il Premio Rosa Camuna è un giusto riconoscimento alla straordinaria capacità di coordinamento e lavoro di squadra».

Centrale il ruolo dell’Ospedale Niguarda, che ha accolto e curato i 12 pazienti gravemente ustionati coinvolgendo oltre 100 professionisti. Fondamentale anche l’azione di AREU, che ha attivato la Centrale Operativa Maxiemergenze e coordinato il ponte aereo sanitario internazionale, e della Terapia Intensiva “Vecla” del Policlinico di Milano, punto di riferimento regionale per i casi più complessi con supporto ECMO.

A margine della premiazione è stata annunciata anche un’asta benefica organizzata dal Golf Club Milano per sostenere il Centro Grandi Ustioni del Niguarda, a conferma di una mobilitazione che ha coinvolto l’intera comunità lombarda.