Sequestrato dalla Finanza il cranio di un orso bruno alla Cargo City di Malpensa

Sequestrato il cranio di un orso bruno nascosto in una spedizione internazionale. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Varese alla Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa, nell’ambito dei controlli contro il commercio illegale di specie protette.

I finanzieri della Sezione Operativa C.I.T.E.S. del Gruppo Malpensa, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato un pacco proveniente dalla Bosnia Herzegovina, dichiarato come “trofeo di caccia”.

All’interno della spedizione era presente una pelliccia di orso bruno (Ursus arctos), regolarmente indicata nei documenti. L’ispezione ha però portato alla scoperta di un cranio appartenente alla stessa specie, non dichiarato e privo della documentazione necessaria per l’importazione secondo le norme CITES, previste dalla Convenzione di Washington e dal regolamento europeo a tutela della fauna selvatica minacciata di estinzione.

Il cranio, rientrando tra gli esemplari protetti, è stato quindi sequestrato ai fini della successiva confisca, mentre nei confronti dell’importatore è stata contestata una violazione amministrativa ai sensi della legge 689 del 1981.

L’intervento si inserisce nel dispositivo congiunto di controllo attivo negli spazi doganali, previsto dal protocollo d’intesa siglato tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel 2023 e rinnovato nel maggio 2025, con l’obiettivo di contrastare il traffico illegale di flora e fauna e tutelare la biodiversità.