Servizio civile 2026: 17 posti in provincia di Varese con Associazione Mosaico

È stato pubblicato il bando di Servizio civile 2026: sono quasi 500 le opportunità disponibili in Lombardia con Associazione Mosaico, di cui 17 in provincia di Varese. Un’occasione rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi in gioco per un anno in progetti culturali, educativi e sociali, con un’esperienza formativa concreta e spendibile anche nel mondo del lavoro.

Le candidature sono aperte fino alle 14 di mercoledì 8 aprile e devono essere presentate online tramite Cie o Spid. Il servizio inizierà a metà settembre e durerà dodici mesi. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito di Associazione Mosaico, che metterà a disposizione anche un video tutorial per guidare passo dopo passo nella compilazione della domanda.

Le opportunità in provincia di Varese

Nel territorio varesino le posizioni aperte sono 17 e coinvolgono diversi enti associati, tra cui Comuni, biblioteche e fondazioni. I progetti approvati spaziano in più ambiti: dall’assistenza alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, fino all’educazione e alla promozione culturale, ambientale, turistica e sportiva.

Tra le attività previste ci sono: la promozione della lettura; l’allestimento e la comunicazione di eventi negli spazi museali; l’organizzazione e la gestione di appuntamenti culturali; il supporto ad anziani, adulti e persone con disabilità; l’affiancamento ai minori in difficoltà.

Ogni progetto è costruito sulle esigenze specifiche dei servizi coinvolti, con l’obiettivo di rafforzare le attività degli enti e, allo stesso tempo, accompagnare i volontari in un percorso di crescita personale e professionale.

Un anno di formazione sul campo

A livello regionale, le posizioni aperte sono 485. I progetti si articolano in otto ambiti di azione complessivi e offrono ai giovani la possibilità di entrare in contesti organizzativi strutturati, a stretto contatto con professionisti del settore.

«Con i percorsi di Servizio civile, i giovani hanno la possibilità di fare un’esperienza in ambienti di lavoro complessi, guidati e supportati dai professionisti presenti nell’ente ospitante – Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico – In questo modo, implementano le proprie competenze trasversali, sempre più richieste nei luoghi di lavoro, mentre contribuiscono al benessere della collettività».

Durante l’anno di attività, gli operatori volontari saranno affiancati sia dal personale degli enti di attuazione dei progetti sia dai tutor di Associazione Mosaico, in un percorso che unisce impegno civico e formazione pratica.