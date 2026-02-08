Sofia Goggia sul podio: medaglia di bronzo nella discesa libera femminile a Cortina
L’azzurra conquista il terzo posto nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, aggiungendo una preziosa medaglia al medagliere italiano
Una giornata di grande sci e soddisfazioni per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Nella prova di discesa libera femminile, disputata oggi sull’Olimpia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, Sofia Goggia ha conquistato un prestigioso terzo posto e la medaglia di bronzo, confermando ancora una volta il suo valore nelle gare di velocità.
Galleria fotografica
La prova, che è partita alle 11.30, ha visto trionfare la statunitense Breezy Johnson, seguita dalla tedesca Emma Aicher al secondo posto, con Goggia a completare il podio.
Per l’azzurra, reduce da una stagione intensa e carica di aspettative davanti al pubblico di casa, si tratta di un risultato di grande valore sportivo, che si aggiunge alle altre imprese degli atleti italiani in queste Olimpiadi.
La medaglia di bronzo di Goggia contribuisce così ad arricchire il medagliere italiano a Milano-Cortina, dove nelle prime giornate di gara gli azzurri hanno già festeggiato altri podi e successi in discipline diverse, tra cui il pattinaggio di velocità e lo sci alpino maschile.
“Era l’ultimo colore che mi mancava. – Ha dichiarato al termine della gara Sofia Goggia – Sono un po’ dispiaciuta per un passaggio delicato difficile. Non è stato facile anche se sono rimasta molto concentrata. Peccato, ma tre medaglie in questa disciplina sono tante”
Discesa libera femminile – Classifica provvisoria
-
Breezy Johnson (Stati Uniti) – 1’36”10
-
Emma Aicher (Germania) +0”04
-
Sofia Goggia (Italia) +0”59
-
Cornelia Huetter (Austria) +0”86
-
Jacqueline Wiles (Stati Uniti) +0”86
-
Laura Pirovano (Italia) +0”94
10Federica Brignone (Italia) +1.19. 11 Nicol Delago (Italia) +1”55
Le prove della Goggia alle Olimpiadi
Il rapporto tra Sofia Goggia e le Olimpiadi è fatto di attese, ostacoli superati e podi conquistati contro ogni pronostico. Un percorso che racconta meglio di ogni altro la sua carriera.
L’esordio olimpico arriva a PyeongChang 2018, dove Goggia si presenta come una delle grandi favorite della discesa libera. La risposta è all’altezza delle aspettative: una gara perfetta che le vale la medaglia d’oro, primo titolo olimpico italiano nella discesa femminile e consacrazione definitiva sulla scena mondiale.
Quattro anni dopo, a Pechino 2022, il copione sembra destinato a cambiare. Un grave infortunio al ginocchio, avvenuto poche settimane prima dei Giochi, mette seriamente in dubbio la sua partecipazione. Goggia riesce invece a presentarsi al cancelletto e, nonostante condizioni fisiche lontane dall’ideale, conquista una straordinaria medaglia d’argento nella discesa libera. Un risultato accolto quasi come un’impresa, simbolo della sua tenacia e della sua capacità di andare oltre i limiti.
A Milano-Cortina 2026, davanti al pubblico di casa, arriva il terzo capitolo olimpico. Ancora una volta la discesa è la sua gara, ancora una volta il podio non manca: medaglia di bronzo, che completa una collezione olimpica unica. Con questo risultato Goggia diventa una delle poche atlete nella storia dello sci alpino femminile ad aver conquistato oro, argento e bronzo olimpici nella stessa disciplina.
Galleria fotografica
