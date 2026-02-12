“Strepitosa oltre ogni limite”: il presidente Fontana esulta per la vittoria della Brignone
Il Governatore lombardo plaude all'impresa della sciatrice che ha vinto il SuperG
«Strepitosa, oltre ogni limite». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’oro olimpico di Federica Brignone che, otto mesi fa aveva ricevuto, proprio dalle mani del governatore, il ‘Premio Rosa Camuna’, la più alta onorificenza della Lombardia. La campionessa azzurra, infatti, è nata a Milano, dove ha trascorso i primi anni della sua infanzia. «Definire un’impresa quanto accaduto oggi, è limitativo. La medaglia di Federica – ha aggiunto Attilio Fontana –ha un valore epico se rapportato a tutto il calvario che ha preceduto questo fantastico successo».
Ripensando all’incontro di giugno Fontana definisce Federica Brignone come un’atleta “simpatica, schietta e solare”.
Queste le motivazioni che avevano portato Regione Lombardia a insignire Federica Brignone del ‘Premio Rosa Camuna’ a Federica Brignone: ‘Sciatrice da record mondiali. Un esempio di vera sportività e di grande forza caratteriale, una tenacia rara che dimostra anche oggi nella straordinaria capacità di riprendersi dagli infortuni. Un’atleta amatissima: è motivo di grande orgoglio per la Lombardia la sostiene oggi più di prima’.
