Tensioni nel carcere di Busto Arsizio: il sindacato Anaao chiede garanzie per il personale medico incaricato
Il delegato sindacale Gaudio esprimere preoccupazione per il servizio che è stato assegnato alla fisiatria di Somma Lombardo
Gli ultimi eventi nella casa circondariale di Busto Arsizio denunciati dal sindacato di polizia penitenziaria SAPPE hanno alzato l’allerta tra il personale medico dell’Asst Valle Olona.
L’azienda ospedaliera, infatti, fornisce personale medico all’ambulatori della struttura carceraria. Con il venir meno di un professionista incaricato, l’azienda ha riorganizzato il servizio affidando alla fisiatria di Somma Lombardo la gestione del servizio carcerario.
Il delegato sindacale di Anaao Giovanni Gaudio chiede garanzie: « Le dottoresse incaricate sono giovani e senza esperienza specifica per questo incarico. È necessario, dunque, che la casa circondariale metta in pratica con precisione le disposizioni di sicurezza interna concordate in modo tale che il lavoro del personale sanitario preposto possa svolgersi nel modo migliore».
La denuncia di sabato scorso e l’allarme per la carenza di personale penitenziario ha creato apprensione nel sindacato dei medici ospedalieri che richiama la necessità di garantire il miglior clima collaborativo: « Sono al vaglio della direzione ospedaliera misure a supporto delle dottoresse come la telemedicina per quei casi meno complessi o per i controlli. Altre soluzioni potranno essere individuate per garantire l’offerta di assistenza con la complessità della situazione».
