Turismo, la Lombardia guarda al 2028: meno “mordi e fuggi”, più qualità e digitale

Non più solo grandi numeri, ma una crescita “su misura” che sappia valorizzare anche i borghi e le aree meno battute. Regione Lombardia ha tracciato la rotta per i prossimi anni approvando la proposta del Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività 2026-2028.

Il documento, presentato dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, passa ora al vaglio del Consiglio regionale. Il punto di partenza è solido: un 2024 da record che ha archiviato oltre 55 milioni di presenze, segnando un balzo del 26,1% rispetto al periodo pre-pandemia (2019).

Oltre le mete classiche

La strategia regionale per il prossimo triennio punta a trasformare la Lombardia in un modello europeo di “turismo intelligente”. L’obiettivo dichiarato non è l’aumento indiscriminato dei visitatori, ma una distribuzione più omogenea sul territorio. Si punta sulla destagionalizzazione e sulla promozione di asset come l’enogastronomia, i cammini outdoor e il benessere, cercando di decongestionare le mete più affollate a favore di borghi e montagne.

Cinque pilastri per il futuro

Il Piano si articola su cinque linee strategiche principali:

Esperienze autentiche: personalizzazione dell’offerta per un turista sempre più esigente.

Innovazione e AI: utilizzo dell’intelligenza artificiale per monitorare i dati e migliorare l’accoglienza digitale.

Governance: maggiore coordinamento tra istituzioni e imprese per rafforzare il brand “Lombardia”.

Formazione: investimenti sulle professionalità del settore per garantire un’accoglienza inclusiva e di alto livello.

Narrazione identitaria: un nuovo modo di raccontare il territorio, meno stereotipato e più legato alla cultura del lavoro e dell’innovazione.

“Un’anima autentica”

«Vogliamo valorizzare l’energia che attraversa i nostri territori», ha commentato l’assessore Massari. «Questo Piano punta a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, capace di raccontare l’anima autentica della nostra regione. La Lombardia è fatta di luoghi diversi ma connessi da una cultura dell’accoglienza che ci rende unici in Europa».

Il documento è frutto di un lungo confronto con gli stakeholder di settore, culminato nella condivisione avvenuta lo scorso 20 gennaio con il Tavolo regionale per le politiche turistiche.