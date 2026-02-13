Un venerdì tra horror sci fi e musica su Radio Materia
Alle 18 Alessandra Bosco ci racconterà il progetto del suo cortometraggio Emissary mentre alle 20 ascolteremo la musica e la storia di Alessandro Cerea, ospite di Noise
L’appuntamento quotidiano delle 10 con Tutta Varese ne parla, quello delle 18 con Alessandra Bosco e la sua piccola società di produzione cinematografica, quello delle 20 con Alessandro Cerea e la sua musica, ospite di NOIse. Ecco servito il venerdì di Radio Materia, per affrontare bene il weekend alle porte.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Parliamo di film horror e di una giovane ragazza con la passione per questo genere cinematografico che presenterà il suo cortometraggio Emissary. Alessandra Bosco sarà nostra ospite per una puntata da brividi.
20,00 NOIse di Arianna Bonazzi
Spazio alla musica e al giovane talento di Alessandro Cerea nella nuova puntata del podcast di Arianna Bonazzi che lancia il suo album Dirupi. La puntata esplora la carriera di un cantautore emergente, la sua formazione musicale e l’equilibrio tra la propria vena artistica e il mercato musicale liquido dei social e delle piattaforme.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.