Varese News

Life

Un venerdì tra horror sci fi e musica su Radio Materia

Alle 18 Alessandra Bosco ci racconterà il progetto del suo cortometraggio Emissary mentre alle 20 ascolteremo la musica e la storia di Alessandro Cerea, ospite di Noise

Generico 09 Feb 2026

L’appuntamento quotidiano delle 10 con Tutta Varese ne parla, quello delle 18 con Alessandra Bosco e la sua piccola società di produzione cinematografica, quello delle 20 con Alessandro Cerea e la sua musica, ospite di NOIse. Ecco servito il venerdì di Radio Materia, per affrontare bene il weekend alle porte.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Parliamo di film horror e di una giovane ragazza con la passione per questo genere cinematografico che presenterà il suo cortometraggio Emissary. Alessandra Bosco sarà nostra ospite per una puntata da brividi.

20,00 NOIse di Arianna Bonazzi

Spazio alla musica e al giovane talento di Alessandro Cerea nella nuova puntata del podcast di Arianna Bonazzi che lancia il suo album Dirupi. La puntata esplora la carriera di un cantautore emergente, la sua formazione musicale e l’equilibrio tra la propria vena artistica e il mercato musicale liquido dei social e delle piattaforme.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.