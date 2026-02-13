Un venerdì tra horror sci fi e musica su Radio Materia

L’appuntamento quotidiano delle 10 con Tutta Varese ne parla, quello delle 18 con Alessandra Bosco e la sua piccola società di produzione cinematografica, quello delle 20 con Alessandro Cerea e la sua musica, ospite di NOIse. Ecco servito il venerdì di Radio Materia, per affrontare bene il weekend alle porte.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Parliamo di film horror e di una giovane ragazza con la passione per questo genere cinematografico che presenterà il suo cortometraggio Emissary. Alessandra Bosco sarà nostra ospite per una puntata da brividi.

20,00 NOIse di Arianna Bonazzi

Spazio alla musica e al giovane talento di Alessandro Cerea nella nuova puntata del podcast di Arianna Bonazzi che lancia il suo album Dirupi. La puntata esplora la carriera di un cantautore emergente, la sua formazione musicale e l’equilibrio tra la propria vena artistica e il mercato musicale liquido dei social e delle piattaforme.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE