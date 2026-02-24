Varese News

Varese Laghi

Una rete territoriale di tutela per le donne: la cerimonia di firma venerdì ad Arcisate

All'evento, aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno tra gli altri il Vice Prefetto Vicario Michele Giacomino in qualità di osservatore, i sindaci di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio

Generico 23 Feb 2026

Venerdì 6 marzo alle 17 presso la Sala Frontalieri del Comune di Arcisate si terrà la cerimonia della firma per la realizzazione di una rete territoriale di tutela delle donne, un progetto che coinvolge cinque amministrazioni locali e diverse istituzioni del territorio.

All’evento, aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno il Vice Prefetto Vicario Michele Giacomino in qualità di osservatore, i sindaci di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio, l’ispettore Paolo Macchi in rappresentanza del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), il professor Paolo Soru psicologo e psicoterapeuta, e l’avvocato Omar Salmoiraghi del foro di Varese.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato La Scelta in collaborazione con il Comune di Arcisate, rappresenta un momento significativo per i diritti delle donne nel territorio. «Vi aspettiamo numerose per condividere un momento storico riguardante i diritti delle donne», recita l’invito degli organizzatori, che hanno scelto di accompagnare l’evento con due citazioni particolarmente significative: “Perché la vergogna cambi parte” di Gisèle Pelicot e “Felicemente io sono una donna” di Maria Aurèlia Capmany.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.