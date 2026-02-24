Una rete territoriale di tutela per le donne: la cerimonia di firma venerdì ad Arcisate
All'evento, aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno tra gli altri il Vice Prefetto Vicario Michele Giacomino in qualità di osservatore, i sindaci di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio
Venerdì 6 marzo alle 17 presso la Sala Frontalieri del Comune di Arcisate si terrà la cerimonia della firma per la realizzazione di una rete territoriale di tutela delle donne, un progetto che coinvolge cinque amministrazioni locali e diverse istituzioni del territorio.
All’evento, aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno il Vice Prefetto Vicario Michele Giacomino in qualità di osservatore, i sindaci di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio, l’ispettore Paolo Macchi in rappresentanza del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), il professor Paolo Soru psicologo e psicoterapeuta, e l’avvocato Omar Salmoiraghi del foro di Varese.
L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato La Scelta in collaborazione con il Comune di Arcisate, rappresenta un momento significativo per i diritti delle donne nel territorio. «Vi aspettiamo numerose per condividere un momento storico riguardante i diritti delle donne», recita l’invito degli organizzatori, che hanno scelto di accompagnare l’evento con due citazioni particolarmente significative: “Perché la vergogna cambi parte” di Gisèle Pelicot e “Felicemente io sono una donna” di Maria Aurèlia Capmany.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.