Una rete territoriale di tutela per le donne: la cerimonia di firma venerdì ad Arcisate

Venerdì 6 marzo alle 17 presso la Sala Frontalieri del Comune di Arcisate si terrà la cerimonia della firma per la realizzazione di una rete territoriale di tutela delle donne, un progetto che coinvolge cinque amministrazioni locali e diverse istituzioni del territorio.

All’evento, aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno il Vice Prefetto Vicario Michele Giacomino in qualità di osservatore, i sindaci di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio, l’ispettore Paolo Macchi in rappresentanza del SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia), il professor Paolo Soru psicologo e psicoterapeuta, e l’avvocato Omar Salmoiraghi del foro di Varese.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato La Scelta in collaborazione con il Comune di Arcisate, rappresenta un momento significativo per i diritti delle donne nel territorio. «Vi aspettiamo numerose per condividere un momento storico riguardante i diritti delle donne», recita l’invito degli organizzatori, che hanno scelto di accompagnare l’evento con due citazioni particolarmente significative: “Perché la vergogna cambi parte” di Gisèle Pelicot e “Felicemente io sono una donna” di Maria Aurèlia Capmany.