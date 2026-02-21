Villa Mirabello apre le porte a LuvinateCultura: tappa varesina del progetto di Luvinate

Accoglienza istituzionale questa mattina a Villa Mirabello per il gruppo di cittadini che partecipano a LuvinateCultura, il progetto promosso dal Comune di Luvinate per valorizzare e far conoscere le ricchezze artistiche e culturali del territorio.

Ad attendere i partecipanti c’era il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha voluto dare il benvenuto alla delegazione guidata dal primo cittadino di Luvinate Alessandro Boriani. La visita ha rappresentato un momento di condivisione tra amministrazioni e comunità, nel segno della collaborazione culturale tra i Comuni del territorio.

Dall’Isolino Virginia al Risorgimento

Nel corso della mattinata i partecipanti hanno potuto approfondire le collezioni di Villa Mirabello, con particolare attenzione alle preziose testimonianze archeologiche provenienti anche dall’Isolino Virginia, sito patrimonio dell’Unesco, e alla sezione dedicata al periodo risorgimentale.

Di particolare interesse l’esposizione straordinaria del monumentale dipinto di Eleuterio Pagliano, che raffigura lo sbarco dei Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende il 23 maggio 1859, episodio centrale della storia locale e nazionale.

Un percorso tra i musei del territorio

L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti culturali già avviato nelle scorse settimane. Il 21 gennaio il gruppo aveva visitato il Castello di Masnago in occasione della mostra dedicata a Renato Guttuso.

Il prossimo appuntamento è in programma il 28 marzo con la visita al Museo della Collegiata di Castiglione Olona. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Comune di Luvinate.