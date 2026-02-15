Vittoria di carattere per la Castellanzese: Villa Valle battuto 2-0

Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

La Castellanzese centra la sua seconda vittoria consecutiva e regala la prima gioia stagionale ai propri tifosi tra le mura amiche del “Provasi”. I neroverdi superano il Villa Valle con un netto 2-0, frutto di una prestazione solida e cinica che ha visto andare a segno Chessa nel primo tempo e Castelletto nella ripresa. Un successo che permette alla formazione di Castellanza di risalire la china in classifica, confermando il buon momento di forma del gruppo.

Il vantaggio firmato da Chessa

L’avvio del match vede i padroni di casa prendere subito in mano il pallino del gioco. La Castellanzese mostra qualità e attenzione in entrambe le fasi, concedendo pochissimo agli ospiti. Il muro difensivo guidato da Gritti, supportato da Rusconi e Tordini, neutralizza sul nascere ogni tentativo del Villa Valle di trovare spazi pericolosi.

Il meritato vantaggio arriva al primo vero affondo. Dopo un’apertura di Chessa per Castelletto e una successiva respinta della difesa ospite, Lacchini è bravo a recuperare palla e a servire nuovamente Chessa in area. L’attaccante neroverde controlla con precisione e calcia sul primo palo, superando un incerto Passeri e facendo esplodere l’entusiasmo dei sostenitori locali.

La reazione del Villa Valle e la tenuta neroverde

Dopo aver subito il gol, il Villa Valle fatica a reagire e rischia di capitolare nuovamente prima dell’intervallo su una conclusione a giro di Rusconi, ben deviata dal portiere giallorosso. Nella ripresa, la squadra di mister Delprato prova ad alzare il baricentro cercando il pareggio con Semprini e Ravasi.

In questa fase sale in cattedra Giroletti, attento nel sventare le mischie nate in area di rigore e a respingere le conclusioni avversarie. La Castellanzese però non resta a guardare e, spinta dal pubblico, sfiora il raddoppio ancora con Rusconi, la cui conclusione viene nuovamente intercettata da un reattivo Passeri al quarto d’ora della ripresa.

Castelletto chiude i conti

Il raddoppio che mette in ghiaccio la partita arriva a dieci minuti dalla fine. Oleoni scappa sulla fascia destra e serve al limite dell’area il neoentrato Foglio. La conclusione del numero diciassette si stampa sul palo, ma sulla ribattuta arriva per primo Castelletto. Il giocatore neroverde è freddo nel controllare la sfera, saltare Valenti in dribbling e piazzare il pallone sul palo più lontano, siglando il definitivo 2-0.

Nel finale di gara la gestione dei ragazzi di Castellanza è impeccabile. Senza correre rischi, la squadra controlla il gioco fino al fischio finale, portando a casa tre punti pesanti che alimentano la convinzione del gruppo in vista dei prossimi impegni di campionato.

TABELLINO

CASTELLANZESE – VILLA VALLE 2–0 (1-0)

RETI: 22’ pt Chessa (C), 34’ st Castelletto (C)

CASTELLANZESE (3-4-1-2): Giroletti; Rusconi, Gritti, Tordini; Boccadamo, Lacchini, Castelletto, Oleoni; Vernocchi (25′ st Foglio); Chessa (41′ st Merkaj), Guerrisi (44′ st Giuliani). A disposizione: Poli, Rausa, Robbiati, Bianchi, Airaghi, Micheri. Allenatore: Ivan Delprato

VILLA VALLE (4-3-1-2): Passeri; Martinelli (36′ st Brais), Lancini, Carminati, Valenti; Paganessi (11′ st Menegatti), Serena, Beretta (44′ st Rossi); Pedrotti; Ravasi, Semprini. A disposizione: Moroni, Gambirasio, Malacarne, Filipponi, Valoti, Manzinali. Allenatore: Marco Sgrò

ARBITRO: Riccardo Borghi di Modena; assistenti Albulen Muca di Alessandria e Antonio Russo di Torre del Greco

AMMONITI: 30’ pt Lancini (VV), 41’ pt Tordini (C), 21’ st Beretta (VV), 41′ st Carminati (VV)

RECUPERO: 0’ + 3’

RISULTATI 24ma GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Milan Futuro – Breno 1-0, Casatese – Real Calepina 1-0, CASTELLANZESE – VILLA VALLE 2-0, Chievo – Caratese 1-4, Leon – Sondrio 2-1, Pavia – Brusaporto 1-0, Scanzorosciate – Caldiero 1-0, Virtus CGB – Oltrepò 0-0, VOGHERESE – VARESINA 0-0.

CLASSIFICA

Caratese 51, Casatese 41, Chievo 40, Milan Futuro e Brusaporto 38, Villa Valle 37, Leon 36, Caldiero e Virtus CBG 35, CASTELLANZESE e Scanzorosciate 32, Oltrepò (-3) 31, Real Calepina 30, Breno 28, VARESINA 22, Pavia 20, Sondrio 19, Vogherese (-2) 12