Castiglione Olona
A Castiglione Olona un 8 Marzo tra arte e storia a Palazzo Branda
In occasione della giornata internazionale della donna il Comune propone una visita esclusiva a Palazzo Branda Castiglioni con brindisi finale nel Portico d’onore
Domenica 8 marzo Castiglione Olona celebra la Giornata internazionale della donna con uno speciale “Invito a Palazzo”. L’iniziativa, promossa dal Comune, propone una serata all’insegna dell’arte, della storia e della convivialità nella suggestiva cornice di Palazzo Branda Castiglioni, una delle dimore storiche più caratteristiche della provincia di Varese.
A partire dalle 18 sarà possibile partecipare a una visita esclusiva che condurrà alla scoperta della dimora del cardinal Branda Castiglioni (1350-1443) e dei suoi nobili discendenti. Tra affreschi, dipinti e simbologie, il percorso guiderà i visitatori attraverso le figure femminili rappresentate nel palazzo. Non solo muse o soggetti iconografici, ma esempi di forza, tenacia e presenza nella storia.
Un momento suggestivo, immerso in atmosfere inedite, che unirà approfondimento culturale e riflessione sul valore e sul contributo delle donne nella società.
Al termine della visita, il Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni farà da cornice a un brindisi conclusivo, pensato come momento conviviale per condividere l’esperienza.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti. L’accompagnamento alla visita ha una durata di circa 60 minuti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0331.858301 (dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) oppure scrivere a cultura@comune.castiglione-olona.va.it.
La giornata si aprirà già nel pomeriggio: dalle 16.30, nell’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi sarà visitabile la mostra fotografica “Chi dice donna dice…”, organizzata da Anpi Castiglione Olona con il patrocinio del Comune.
Castiglione Olona celebra l’8 marzo e gli 80 anni del suffragio universale con la mostra “Chi dice donna dice…”