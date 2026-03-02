A Castiglione Olona un 8 Marzo tra arte e storia a Palazzo Branda

Domenica 8 marzo Castiglione Olona celebra la Giornata internazionale della donna con uno speciale “Invito a Palazzo”. L’iniziativa, promossa dal Comune, propone una serata all’insegna dell’arte, della storia e della convivialità nella suggestiva cornice di Palazzo Branda Castiglioni, una delle dimore storiche più caratteristiche della provincia di Varese.

A partire dalle 18 sarà possibile partecipare a una visita esclusiva che condurrà alla scoperta della dimora del cardinal Branda Castiglioni (1350-1443) e dei suoi nobili discendenti. Tra affreschi, dipinti e simbologie, il percorso guiderà i visitatori attraverso le figure femminili rappresentate nel palazzo. Non solo muse o soggetti iconografici, ma esempi di forza, tenacia e presenza nella storia.

Un momento suggestivo, immerso in atmosfere inedite, che unirà approfondimento culturale e riflessione sul valore e sul contributo delle donne nella società.

Al termine della visita, il Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni farà da cornice a un brindisi conclusivo, pensato come momento conviviale per condividere l’esperienza.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti. L’accompagnamento alla visita ha una durata di circa 60 minuti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0331.858301 (dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) oppure scrivere a cultura@comune.castiglione-olona.va.it.

La giornata si aprirà già nel pomeriggio: dalle 16.30, nell’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi sarà visitabile la mostra fotografica “Chi dice donna dice…”, organizzata da Anpi Castiglione Olona con il patrocinio del Comune.