A Materia nasce uno sportello dedicato ai cammini

Un pomeriggio dedicato a chi vuole mettersi in cammino, chiedere informazioni o progettare un viaggio a piedi. Lunedì 2 marzo 2026, dalle 15 alle 18, negli spazi di Materia – via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno – prende il via uno sportello sperimentale sui cammini in collaborazione con Neven Adžaip di Spiritual Tour, tour operator specializzato in viaggi e percorsi a piedi.

L’iniziativa si inserisce nel lavoro che Materia porta avanti da tempo sul tema del turismo lento. Nell’ultimo anno sono stati organizzati incontri pubblici, serate di approfondimento, presentazioni di esperienze e testimonianze, oltre a eventi e mostre fotografiche dedicati ai grandi itinerari, come la Via Appia.

Centrale, in questo percorso, anche l’impegno attorno alla Via Francisca del Lucomagno, con progetti, attività per le famiglie e momenti di racconto che hanno contribuito a costruire una comunità di camminatori sul territorio. Un lavoro che negli anni ha coinvolto migliaia di persone e che continua a svilupparsi attraverso nuove proposte.

Lo sportello nasce proprio da questa esperienza consolidata. Durante il pomeriggio sarà possibile confrontarsi direttamente con Neven Adžaip per ricevere informazioni sui diversi itinerari, capire quale cammino scegliere, raccogliere indicazioni pratiche sull’organizzazione e valutare proposte in vista della primavera e dell’estate.