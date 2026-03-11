Varese News

A Sesto Calende l’incontro “Le ragioni del Sì” sul referendum costituzionale

Lunedì 16 marzo alle 20.30 la Sala Cesare da Sesto ospiterà l’incontro promosso dal Circolo di Sesto Calende.

A Sesto Calende una serata di confronto dedicata al referendum costituzionale. Lunedì 16 marzo alle 20.30 la Sala Cesare da Sesto ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì – referendum costituzionale”, promosso dal Circolo di Sesto Calende.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire i contenuti della riforma costituzionale e le motivazioni a sostegno del voto favorevole, attraverso il contributo di esponenti politici e professionisti del mondo giuridico.

Gli interventi

Durante la serata interverranno i deputati Andrea Pellicini e Andrea Mascaretti, insieme all’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. Porteranno inoltre il loro contributo gli avvocati Luca Marsico e Augusto Basilico, con un focus sugli aspetti giuridici e istituzionali del referendum.

Ad aprire l’incontro sarà Cesare Zacchetti, presidente del Circolo di Sesto Calende, mentre la moderazione degli interventi sarà affidata a Sarah Carlini.

Un momento di confronto pubblico

L’iniziativa si propone come un momento di informazione e discussione aperta alla cittadinanza sui temi della riforma costituzionale, offrendo l’opportunità di ascoltare diverse competenze e approfondire le ragioni del voto.

L’incontro si terrà lunedì 16 marzo alle 20.30 nella Sala Cesare da Sesto.

Pubblicato il 11 Marzo 2026
