A una settimana dal via, il Trofeo Binda fa il pieno di campionesse

Il conto alla rovescia è quasi a zero: domenica 15 marzo, con partenza a Luino e arrivo a Cittiglio, si corre il 27° Trofeo Binda, la classica in linea più importante d’Italia quando si parla di ciclismo femminile. Un appuntamento di primissimo piano (è inserito nel Women World Tour) che è stato preceduto da una serie di incontri, presentazioni e di attività collaterali – particolarmente importanti quelle di educazione stradale nelle scuole – ma che ora si appresta a vivere il clou, la parte agonistica.

Per questo sabato 7 nella sala consiliare di Cittiglio è andato in scena l’ultimo appuntamento “preparatorio” nel corso del quale sono state annunciate squadre e nomi delle principali protagoniste. Ed è un elenco notevole, come spiega il patron Mario Minervino: «Possiamo dire che le più grandi atlete al mondo si daranno battaglia sulle strade della Valcuvia», territorio per altro rappresentato da numerosi rappresentanti istituzionali anche in questa circostanza.

Al via ci saranno quindi 23 squadre Elite tra cui tutte le 14 principali a livello mondiale, mentre al mattino il Piccolo Trofeo Binda internazionale dedicato alla categoria Juniores vedrà in strada 29 team comprese 13 nazionali impegnate nella Coppa delle Nazioni. Nella prova assoluta Elisa Longo Borghini sarà la numero uno azzurra e fronteggerà un lotto di avversarie notevole che comprende la campionessa del mondo in carica, la canadese Magdeleine Vallieres, l’eterna Marianne Vos e campionesse del calibro di Lotte Kopecky, Anna van der Breggen, Shirin Van Anrooij, Cat Ferguson, Kasia Niewiadoma e tante altre ancora.

Sul percorso – ha annunciato Minervino – saranno oltre 400 i volontari (e 150 materassi nei punti pericolosi) per garantire la sicurezza delle atlete, del seguito e dei tifosi sulle strade. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva sulla Rai e dalle reti Discovery («Lo scorso anno con oltre il 5% di share abbiamo “staccato” diverse corse maschili») e, come sempre, garantisce un indotto al territorio che va ben oltre lo sport.

Il patron della Cycling Sport Promotion cita i dati 2025 della Camera di Commercio che parlano di 8mila presenze nei giorni della corsa ma quest’anno gli arrivi tra la Valcuvia e il Medio Verbano sono già iniziati con diverse squadre che sono già state qui (o stanno arrivando) per provare i percorsi.

L’ennesima – e non ultima – eredità del grande Alfredo Binda ma anche delle persone che fin dagli anni Settanta portano a Cittiglio il grande pedale femminile. Non a caso due di loro, pionieri dell’organizzazione, sono ricordati ogni anno con un premi che porta i loro nomi: Vito Badalin e Michele Binetti. Quest’anno i riconoscimenti sono andati al sindaco di Cittiglio, Rossella Magnani, e ad Alessandro Ballan, campione del mondo su strada a Varese 2008.