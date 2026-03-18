Al Castello Visconti di Somma Lombardo torna “Artigiani in festa”: oltre 100 espositori tra creatività e sapori

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera varesina. Domenica 29 marzo il Castello Visconti di Somma Lombardo ospita la 14ª edizione di “Artigiani in festa al Castello”, evento che negli anni si è affermato come punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato, dei prodotti tipici e delle giornate all’aria aperta.

Dalle 10 alle 18.30, con ingresso gratuito, il castello e il suo parco accoglieranno oltre cento artigiani, creativi e produttori selezionati, dando vita a un ampio percorso espositivo tra tradizione e innovazione. I visitatori potranno scoprire e acquistare manufatti originali e prodotti di qualità, immersi in un contesto storico tra i più suggestivi del territorio.

Accanto al mercatino, la giornata propone un ricco programma di attività pensate per tutte le età. Sarà possibile partecipare alle visite guidate del Castello Visconti (su prenotazione), per conoscere la storia e il fascino di uno dei simboli di Somma Lombardo.

Ampio spazio anche ai più piccoli, con le “Mini Olimpiadi nel prato – Il viaggio degli atleti della natura”, a cura dell’associazione Casa di Mago Merlino: giochi, laboratori e attività ludiche che accompagneranno i bambini per tutta la giornata fino alla cerimonia finale.

Non mancheranno momenti dedicati alla creatività, con laboratori di manipolazione dell’argilla e attività floreali per bambini e ragazzi, oltre a una masterclass dedicata agli adulti per scoprire i segreti della produzione del gin artigianale.

Protagonisti anche i sapori, con l’“Angolo del Gusto” che animerà il viale di ingresso e il parco con prodotti tipici, specialità gastronomiche e proposte a chilometro zero: dai salumi ai dolci, dal miele agli amari artigianali. Presenti anche punti ristoro per pranzi e aperitivi all’aperto.

Organizzata da Malpensa Meetings con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e la collaborazione della Fondazione Visconti, la manifestazione si conferma un evento capace di unire cultura, artigianato e convivialità, offrendo una giornata da vivere tra storia, natura e creatività.