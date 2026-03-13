Allarme a Malpensa per un volo Ryanair: sospetto problema al carrello, mobilitati i soccorsi

Momenti di apprensione nella tarda serata di giovedì all’aeroporto di Malpensa, dove è scattato un allarme per un volo Ryanair in arrivo da Catania.

L’equipaggio del velivolo ha segnalato alla torre di controllo una possibile anomalia a uno pneumatico del carrello, facendo partire immediatamente le procedure previste per le emergenze aeroportuali. In pochi minuti nei pressi del Terminal 2 di Malpensa sono stati fatti affluire numerosi mezzi di soccorso.

Poco prima delle 23 sul posto erano presenti una dozzina di mezzi sanitari, tra cui nove ambulanze e tre automediche, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese insieme ai colleghi del distaccamento aeroportuale.

L’atterraggio è avvenuto comunque senza criticità: il velivolo ha toccato pista regolarmente e non si sono registrati problemi né per l’equipaggio né per i passeggeri. Dopo i controlli di sicurezza l’allarme è rientrato e l’emergenza si è conclusa intorno alla mezzanotte.