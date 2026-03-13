Varese News

Gallarate/Malpensa

Allarme a Malpensa per un volo Ryanair: sospetto problema al carrello, mobilitati i soccorsi

Un aereo proveniente da Catania segnala una possibile anomalia a uno pneumatico prima dell’atterraggio. Scatta il protocollo di emergenza con ambulanze e vigili del fuoco. Il velivolo atterra senza conseguenze

malpensa

Momenti di apprensione nella tarda serata di giovedì all’aeroporto di  Malpensa, dove è scattato un allarme per un volo Ryanair in arrivo da Catania.

L’equipaggio del velivolo ha segnalato alla torre di controllo una possibile anomalia a uno pneumatico del carrello, facendo partire immediatamente le procedure previste per le emergenze aeroportuali. In pochi minuti nei pressi del Terminal 2 di Malpensa sono stati fatti affluire numerosi mezzi di soccorso.

Poco prima delle 23 sul posto erano presenti una dozzina di mezzi sanitari, tra cui nove ambulanze e tre automediche, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese insieme ai colleghi del distaccamento aeroportuale.

L’atterraggio è avvenuto comunque senza criticità: il velivolo ha toccato pista regolarmente e non si sono registrati problemi né per l’equipaggio né per i passeggeri. Dopo i controlli di sicurezza l’allarme è rientrato e l’emergenza si è conclusa intorno alla mezzanotte.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.