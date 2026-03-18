Anche a Pasqua a Busto un pasto caldo per chi è in difficoltà: al via la raccolta

Dopo la “cena degli avanzi” di Natale, anche in occasione della Pasqua torna un’iniziativa solidale del gruppo “Diamoci una mano” a Busto Arsizio, per offrire un pasto caldo a chi è più in difficoltà.

«Noi ragazzi del progetto “Diamoci una mano” (insieme al nostro amico Marco Finocchiaro, che è e sarà sempre parte del nostro bellissimo gruppo) vogliamo rendere la Pasqua di quest’anno una festa davvero per tutti, condividendo cibo e sorrisi con chi purtroppo fatica ad avere un pasto sicuro ogni giorno» spiegano i promotori.

«In un mondo dove l’individualismo vuole con forza entrare a fare parte della nostra quotidianità, noi vogliamo rispondere creando una rete di solidarietà, mettendo in contatto le persone di buon cuore che vorranno aiutarci con chi sfortunatamente è in difficoltà: ritireremo generi alimentari e li utilizzeremo per condividere un pasto caldo con chi lo necessita nella nostra città (Busto Arsizio) il giorno di Pasqua (5 aprile). Aiutateci a condividere un pasto con chi un pasto fatica a permetterselo: basta poco per rendere Pasqua una festa, davvero per tutti».

Due tipologie di aiuti (più due)

«Anche quest’anno è previsto il ritiro in tre giornate: il 21 marzo e il 28 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ritireremo cibo a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, olio, dolci…). Il 4 aprile sempre dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ritireremo cibo a lunga conservazione e il cibo già cucinato che le persone ci vorranno donare (lo ritiriamo solo in questa giornata per garantire una giusta conservazione del cibo che ci arriverà).

I punti di consegna sono organizzati presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Sacconago (piazza Giovanni XXIII, Busto Arsizio):« i nostri ragazzi dai cuori grandi e dalle spalle allenate sono pronti ad aiutarvi a scaricare dalle macchine tutto il cibo che deciderete di donarci».

«Il cibo che raccoglieremo seguirà due strade distinte: una parte (principalmente quella già cucinata), verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora nel fabbricato mensa posizionato alla stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città».

Piccola aggiunta, la terza e quarta tipologia di materiale raccolto: «Anche questa volta ritiriamo anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che condivideremo con associazioni che aiutano le giovani famiglie che necessitano di aiuto».

Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il 3462281305.