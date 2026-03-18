Anche a Pasqua a Busto un pasto caldo per chi è in difficoltà: al via la raccolta
Il gruppo "Diamoci una mano", che organizza la ormai celebre "Cena degli avanzi", rilancia con l'operazione per Pasqua. Ecco come contribuire
Dopo la “cena degli avanzi” di Natale, anche in occasione della Pasqua torna un’iniziativa solidale del gruppo “Diamoci una mano” a Busto Arsizio, per offrire un pasto caldo a chi è più in difficoltà.
«Noi ragazzi del progetto “Diamoci una mano” (insieme al nostro amico Marco Finocchiaro, che è e sarà sempre parte del nostro bellissimo gruppo) vogliamo rendere la Pasqua di quest’anno una festa davvero per tutti, condividendo cibo e sorrisi con chi purtroppo fatica ad avere un pasto sicuro ogni giorno» spiegano i promotori.
«In un mondo dove l’individualismo vuole con forza entrare a fare parte della nostra quotidianità, noi vogliamo rispondere creando una rete di solidarietà, mettendo in contatto le persone di buon cuore che vorranno aiutarci con chi sfortunatamente è in difficoltà: ritireremo generi alimentari e li utilizzeremo per condividere un pasto caldo con chi lo necessita nella nostra città (Busto Arsizio) il giorno di Pasqua (5 aprile). Aiutateci a condividere un pasto con chi un pasto fatica a permetterselo: basta poco per rendere Pasqua una festa, davvero per tutti».
Due tipologie di aiuti (più due)
«Anche quest’anno è previsto il ritiro in tre giornate: il 21 marzo e il 28 marzo dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ritireremo cibo a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, olio, dolci…). Il 4 aprile sempre dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ritireremo cibo a lunga conservazione e il cibo già cucinato che le persone ci vorranno donare (lo ritiriamo solo in questa giornata per garantire una giusta conservazione del cibo che ci arriverà).
I punti di consegna sono organizzati presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Sacconago (piazza Giovanni XXIII, Busto Arsizio):« i nostri ragazzi dai cuori grandi e dalle spalle allenate sono pronti ad aiutarvi a scaricare dalle macchine tutto il cibo che deciderete di donarci».
«Il cibo che raccoglieremo seguirà due strade distinte: una parte (principalmente quella già cucinata), verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora nel fabbricato mensa posizionato alla stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città».
Piccola aggiunta, la terza e quarta tipologia di materiale raccolto: «Anche questa volta ritiriamo anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che condivideremo con associazioni che aiutano le giovani famiglie che necessitano di aiuto».
Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il 3462281305.
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