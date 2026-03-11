Arrestato dalla Polizia a Bruzzano un 36enne per spaccio

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato martedì un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle ore 9.30, gli agenti del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Bruzzano a Milano, hanno individuato un appartamento quale probabile luogo di detenzione di droga. I poliziotti, appostati in un complesso residenziale di via Sirio Capsoni, hanno fermato, all’interno del cortile, il 36enne e l’hanno trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso di circa 10 grammi.

Con l’ausilio dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti di via Comasina hanno effettuato una perquisizione locale all’interno dell’appartamento in uso all’uomo: nella circostanza, il cane poliziotto ha rinvenuto tracce di sostanza stupefacente all’interno di un sacchetto dell’immondizia e anche nel comodino in camera da letto dove sono stati trovati 7mila euro in contanti. Proseguendo il controllo nelle altre zone della casa è stato rinvenuto e sequestrato un fucile funzionante tipo carabina di colore nero con tappo rosso con munizionamento a pallini di plastica e diverse ricariche a CO2 per armi soft air, un manganello telescopico munito di torcia e punta frangivetro, un coltello a farfalla con lama intrisa di hashish, alcuni microtelefoni, un orologio del valore di circa 20mila euro oltre a altro denaro contante per un ammontare complessivo di 12.170 euro.

I poliziotti, sempre nello stesso complesso residenziale, hanno poi individuato un altro appartamento in uso al 36enne dove sono stati rinvenuti due bilancini di precisione 342 grammi di cocaina e 1,344 kg di hashish.