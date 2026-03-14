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Barasso blinda il territorio: arrivano i volontari della Polizia di Stato e nuovi varchi elettronici

Firmata la convenzione con l'OdV dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. La stazione diventerà un presidio di sicurezza, mentre ai confini con i paesi vicini arrivano le telecamere leggitarghe. Il sindaco Di Renzo Scolari: «Più tutela per i cittadini»

Generico 09 Mar 2026

Una strategia a tutto campo per incrementare la sicurezza e la tranquillità dei residenti. È stata presentata questa mattina la nuova convenzione tra il Comune di Barasso e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Anps) – Sezione di Varese. Un patto di collaborazione, nato sotto l’egida della Prefettura, che punta a rafforzare il controllo del territorio attraverso il supporto del volontariato qualificato.

Volontari in campo: poliziotti in congedo per la sicurezza

La collaborazione prevede pattugliamenti e supervisione del territorio da parte dei volontari dell’Anps, tra cui figurano poliziotti e guardie giurate in congedo. Il servizio non avrà orari fissi, così da fungere da deterrente contro la micro e macro criminalità. «Faranno da ponte tra la cittadinanza e le istituzioni», ha spiegato Davide Palombella, responsabile dell’OdV.

La stazione rinasce come presidio

Una delle novità più rilevanti riguarda la stazione ferroviaria. Grazie a un accordo con Ferrovie Nord, l’appartamento dell’ex capostazione diventerà la sede operativa dell’Associazione.

L’investimento: Il Comune ha stanziato 25.000 euro per la riqualificazione degli spazi.

L’obiettivo: Creare un presidio fisso che garantisca sicurezza a pendolari e viaggiatori entro la metà dell’anno.

Varchi elettronici e Controllo del Vicinato

Oltre al presidio umano, l’Amministrazione ha investito 30.000 euro per potenziare la videosorveglianza. Verranno installati dei varchi elettronici con lettura targhe ai confini strategici con i comuni di Comerio, Gavirate e Luvinate, strumenti fondamentali per supportare le indagini di polizia giudiziaria.

Generico 09 Mar 2026

Parallelamente, la Giunta ha approvato l’adesione ufficiale al Controllo del Vicinato. «Il patto per la sicurezza tra cittadini e istituzioni ha subito un arresto negli ultimi anni – ha concluso il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari – Noi proviamo a fare del nostro meglio per garantire la tranquillità dei barassesi».

Generico 09 Mar 2026
Generico 09 Mar 2026

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Pubblicato il 14 Marzo 2026
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