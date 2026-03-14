Barasso blinda il territorio: arrivano i volontari della Polizia di Stato e nuovi varchi elettronici

Una strategia a tutto campo per incrementare la sicurezza e la tranquillità dei residenti. È stata presentata questa mattina la nuova convenzione tra il Comune di Barasso e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Anps) – Sezione di Varese. Un patto di collaborazione, nato sotto l’egida della Prefettura, che punta a rafforzare il controllo del territorio attraverso il supporto del volontariato qualificato.

Volontari in campo: poliziotti in congedo per la sicurezza

La collaborazione prevede pattugliamenti e supervisione del territorio da parte dei volontari dell’Anps, tra cui figurano poliziotti e guardie giurate in congedo. Il servizio non avrà orari fissi, così da fungere da deterrente contro la micro e macro criminalità. «Faranno da ponte tra la cittadinanza e le istituzioni», ha spiegato Davide Palombella, responsabile dell’OdV.

La stazione rinasce come presidio

Una delle novità più rilevanti riguarda la stazione ferroviaria. Grazie a un accordo con Ferrovie Nord, l’appartamento dell’ex capostazione diventerà la sede operativa dell’Associazione.

L’investimento: Il Comune ha stanziato 25.000 euro per la riqualificazione degli spazi.

L’obiettivo: Creare un presidio fisso che garantisca sicurezza a pendolari e viaggiatori entro la metà dell’anno.

Varchi elettronici e Controllo del Vicinato

Oltre al presidio umano, l’Amministrazione ha investito 30.000 euro per potenziare la videosorveglianza. Verranno installati dei varchi elettronici con lettura targhe ai confini strategici con i comuni di Comerio, Gavirate e Luvinate, strumenti fondamentali per supportare le indagini di polizia giudiziaria.

Parallelamente, la Giunta ha approvato l’adesione ufficiale al Controllo del Vicinato. «Il patto per la sicurezza tra cittadini e istituzioni ha subito un arresto negli ultimi anni – ha concluso il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari – Noi proviamo a fare del nostro meglio per garantire la tranquillità dei barassesi».