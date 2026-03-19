Basket giovanile, a Castronno il confronto sul futuro: “Coltivare o consumare il talento?”

Un momento di riflessione sul presente e sul futuro della pallacanestro, nel cuore di uno degli appuntamenti più significativi del panorama giovanile italiano. Martedì 31 marzo, alle ore 21, Materia ospita il convegno “L’insegnamento della pallacanestro ieri ed oggi. Coltivare o consumare il talento?”, promosso nell’ambito del Torneo Città di Varese – Trofeo Miriam ed Enrico Garbosi.

Il Trofeo Garbosi rappresenta da anni un punto di riferimento per il basket giovanile, capace di richiamare a Varese società, tecnici e giovani atleti da tutta Italia e dall’estero. Non solo competizione, ma anche occasione di crescita e confronto sui valori dello sport e sui percorsi formativi delle nuove generazioni.

In questo contesto si inserisce il convegno, che intende approfondire i cambiamenti nell’insegnamento della pallacanestro, mettendo a confronto i modelli del passato con le dinamiche attuali. Al centro del dibattito, una domanda cruciale: il talento va coltivato con pazienza e visione educativa o rischia di essere consumato da logiche di risultato immediato?

L’incontro si propone come un’occasione di dialogo aperto tra allenatori, dirigenti, atleti e appassionati, chiamati a interrogarsi su temi come la formazione, lo sviluppo individuale e il ruolo educativo dello sport. Una riflessione che va oltre il campo da gioco e che tocca il valore sociale della pallacanestro, soprattutto in ambito giovanile.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.