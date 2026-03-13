Bellucci batte Hurkacz sul cemento dominicano e vola nei quarti a Cap Cana

Bel Colpo grosso di Mattia Bellucci al Challenger 175 di Cap Cana, nella Repubblica Dominicana. Il mancino di Busto Arsizio ha eliminato negli ottavi di finale la testa di serie numero 4 del torneo, il polacco Hubert Hurkacz, imponendosi con un convincente 6-2 6-4 sul cemento dell’Estadio de Cap Cana e bissando così il successo ottenuto al primo turno (6-1 6-1) nel derby italiano con Francesco Maestrelli.

La partita, ha visto il tennista varesotto controllare il match fin dalle prime fasi. Bellucci è stato particolarmente efficace in risposta contro uno dei servizi più temuti del circuito e ha indirizzato subito l’incontro conquistando il primo set 6-2. Nel secondo parziale Hurkacz ha provato a restare agganciato alla partita (break e controbreak nelle prime battute), ma dopo una interruzione per pioggia l’azzurro ha ritrovato il ritmo giusto e piazzato il break decisivo che lo ha portato fino al 6-4 finale, conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

Per Bellucci si tratta di una vittoria pesante, sia per il valore dell’avversario – ex top ten mondiale e vincitore di otto titoli ATP – sia per il momento della stagione. Il 2026 del bustocco era stato finora altalenante, ma il successo contro Hurkacz ridà slancio al suo cammino e al suo ranking che dovrebbe tornare almeno intorno alla 90a posizione mondiale.

Su questo inciderà il risultato del prossimo incontro: Mattia sfiderà la quinta testa di serie del torneo, il belga Raphael Collignon, numero 77 ATP. Il match sarà il secondo in programma nella serata (italiana) di oggi, venerdì 13 marzo, sullo stesso campo dell’incontro con Hurkacz.+

