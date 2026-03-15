Bellucci si arrende in finale a Navone ma fa un bel balzo verso l’alto

Sfuma la speranza di vincere il quinto Challenger in carriera per Mattia Bellucci: il mancino di Castellanza conclude con una sconfitta in finale il torneo di Cap Cana, uno dei più importanti tra quelli del secondo livello del tennis mondiale, con 175 punti in palio per il vincitore.

Ovvero, in questo caso, per Mariano Navone, argentino e numero 6 del seeding che ha avuto la meglio in due set (equilibrati) sull’azzurro: 7-5 6-4 il risultato finale di una partita durata poco più di due ore senza contare un’interruzione per la pioggia.

Bellucci però chiude a testa altissima l’esperienza nell’Open della Repubblica Dominicana in cui ha vinto quattro partite consecutive, tre delle quali contro giocatori dotati di una testa di serie nel torneo e di una posizione migliore nel ranking ATP. Tanta fiducia, quindi, in direzione di Miami per il secondo Master1000 consecutivo negli USA (ma dovrà giocare le qualificazioni) e una classifica che torna a farsi bella. Mattia salirà infatti tra i primi 80 al mondo e ha incassato punti pesanti in vista della terra rossa primaverile.

A Cap Cana la finale era iniziata bene per Bellucci che si era portato subito sul 2-0 ma Navone ha reso presto il break all’italiano e ne ha piazzato un secondo per andare in vantaggio. Poi altri alti e bassi per entrambi sino al 7-5. Un set terminato dopo l’interruzione. L’argentino è ripartito forte nel secondo parziale con Mattia che, una volta perso il servizio, non è riuscito a sfruttare le due palle break ricavate. Troppi, stavolta, gli errori non forzati (ben 49) da parte del castellanzese che però ha ceduto contro un avversario forte ed esperto che in carriera ha messo anche un piede nei primi 30.

Anche a Miami, nel primo turno di “quali”, per Mattia ci sarà un giocatore capace di arrivare in alto, il 30enne cileno Nicolas Jarry, che ha vinto tre titoli APT in carriera ed ex 16 del ranking, ora sceso al numero 154 del mondo.

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