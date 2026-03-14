Bellucci non si ferma: batte Collignon ed è semifinale a Cap Cana

Prosegue la settimana positiva di Mattia Bellucci nel Challenger 175 di Cap Cana. L’azzurro conquista la semifinale del torneo dominicano superando il belga Raphaël Collignon con il punteggio di 6-4 6-2, al termine di una partita gestita con autorità soprattutto nei momenti decisivi. (foto FITP)

Sul cemento caraibico, Bellucci ha mostrato una versione molto solida del suo tennis, limitando gli errori e facendo pesare la maggiore qualità negli scambi. E tra l’altro ha vinto per la terza volta consecutiva senza cedere alcun set agli avversari facendo fuori la seconda testa di serie sul suo cammino.

La partita è stata equilibrata nella prima parte. Bellucci ha breakkato presto Collignon che però gli ha reso il favore, ma l’allievo di coach Chiappini ha strappato il servizio all’avversario nel momento chiave del decimo gioco chiudendo il set sul 6-4.

Il secondo parziale ha visto l’azzurro prendere progressivamente il controllo dell’incontro. Collignon ha provato a restare agganciato ma Bellucci ha alzato il ritmo, trovando due break che hanno di fatto chiuso il match. Il 6-2 è frutto anche della freddezza di Mattia nell’annullare i momenti positivi del belga che non ha più tolto il servizio al mancino nato a Busto Arsizio.

In semifinale Bellucci se la vedrà con Adam Walton, testa di serie numero 8: l’australiano ha sconfitto a sorpresa il numero uno del seeding, il serbo Kecmanovic. Sfida molto aperta sulla carta perché Walton ha una classifica appena migliore di Mattia (91° ma entrambi sono destinati a risalire) e nei due confronti diretti precedenti l’azzurro ha avuto la meglio.

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