Mattia Bellucci è ancora affamato: batte Walton ed è in finale a Cap Cana

Ne manca solo una! Mattia Bellucci vola in finale al Challenger di Cap Cana superando in semifinale l’australiano Adam Walton con il punteggio di 6-3 7-5, e conquistando così l’ultimo atto del torneo dominicano (oggi, domenica, dalle 16 italiane) che mette in palio 175 punti ATP.

Prestazione solida quella del mancino lombardo che per la terza volta consecutiva estromette una testa di serie del tabellone di Cap Cana, un campo sul quale non ha ancora perso un set. A contendergli il titolo – sarebbe il quinto in carriera in un Challenger – sarà l’argentino Mariano Navone, altra testa di serie (numero 6) che si è imposto dopo una maratona di tre set sul belga Blockx.

Contro Walton il mancino di Castellanza è bravo a indirizzare subito il primo parziale strappando il servizio all’avversario e mantenendo quindi il controllo degli scambi, chiudendo 6-3 senza concedere particolari opportunità di rientro. Più combattuto il secondo set. Walton prova a restare agganciato al match e riesce a tenere l’equilibrio fino al 5-5, ma nel momento decisivo Bellucci alza il livello del proprio tennis. L’azzurro trova il break che spacca il set e, subito dopo, chiude la partita al servizio per 7-5, archiviando l’incontro in due set.

In finale, dicevamo, Bellucci affronterà l’argentino Mariano Navone, 24 anni, attuale numero 79 del ranking ATP e giocatore ormai stabilmente inserito nel circuito maggiore. Nato a Nueve de Julio, Navone ha raggiunto nel 2024 il suo best ranking di numero 29 del mondo e si è messo in luce soprattutto sulla terra battuta, superficie sulla quale ha colto diversi risultati di rilievo.

Entrambi – questo è certo – rafforzeranno la propria classifica, un fatto importante per entrare nei tabelloni principali dei tornei primaverili: Bellucci, che ha iniziato la settimana al 94, in caso di vittoria si ritroverà intorno alla 65a posizione ma anche dovesse andare male rientrerà tra i primi 80.

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