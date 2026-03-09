Busto Arsizio e Legnano corrono insieme: oltre 500 podisti per per la prima “2 Cities 4 Run”
Più di 500 persone hanno animato l'evento sportivo supportato dalla UYBA Volley e dedicato alla raccolta fondi per i progetti benefici della Fondazione Bianca Garavaglia
Busto Arsizio e Legnano hanno corso insieme per il debutto ufficiale del circuito Running People. La prima edizione della “2 Cities 4 Run” ha colorato le strade delle due città con centinaia di podisti impegnati su un percorso di 10 chilometri, suddivisi tra la prova competitiva, l’Urban Trail e la Family Run. Una mattinata che ha trasformato l’asfalto in una festa dello sport all’aria aperta, offrendo ai partecipanti l’occasione di staccare dalla routine quotidiana.
Il dominio di Donatello e Vignati
Dal punto di vista agonistico, la gara ha incoronato Andrea Donatello, capace di tagliare il traguardo in 34’47”. Una vittoria sudata fino all’ultimo, dato che Fabio De Paoli (Team Attivasalute) è rimasto in scia chiudendo con soli 15 secondi di distacco. Più netti i distacchi per il resto del gruppo: il podio è stato completato da Steven Seminati (Us Nervianese 1919), giunto a oltre un minuto dal vincitore.
Tra le donne la regina indiscussa è stata Roberta Vignati. La portacolori dell’Atletica Brescia 1950 ha fermato il cronometro a 37’45”, respingendo gli attacchi di Erica Maculan (Runaway Milano) e Federica Cozzi (Runners Legnano), arrivate rispettivamente a 19 e 26 secondi di distanza.
Autorità e sportivi in prima linea
Non solo agonismo puro, ma anche tanta partecipazione istituzionale e sociale. Al via della Family Run si sono presentati anche il vicesindaco di Busto Arsizio, Luca Folegani, e l’assessore allo sport di Legnano, Guido Bragato, che hanno corso fianco a fianco testimoniando la sinergia tra i due comuni. Insieme a loro ha partecipato Giuseppe Pirola, patron della UYBA Volley, che ha messo a disposizione le strutture del club per supportare l’organizzazione logistica dell’evento.
Solidarietà al traguardo
Oltre ai numeri sportivi — che hanno visto superare ampiamente quota 500 iscritti tra le varie prove — la manifestazione ha avuto un cuore solidale. La presenza del charity partner Bianca Garavaglia ha permesso di raccogliere fondi e contributi preziosi, grazie alla sensibilità dei corridori che hanno voluto abbinare alla fatica sportiva un gesto concreto di beneficenza.
