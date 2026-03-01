Busto Arsizio: un incontro letterario dedicato alle donne in occasione della Giornata internazionale

Tanti gli appuntamenti che propone Auser Busto Arsizio per il mese di marzo: dai pomeriggi letterari ai laboratori creativi, dalle mostre agli spettacoli teatrali e un torneo di burraco. Tra questi anche un evento in occasione della Giornata internazionale dei diritti della Donna in programma per mercoledì 4 marzo. Un appuntamento dove verranno letti racconti tratti da “La donna che scriveva racconti” di Lucia Berlin. L’incontro permetterà di conoscere figure femminili significative e che hanno saputo aprire sguardi nuovi sul mondo e sulla vita.

Lucia Berlin è una scrittrice americana, poco conosciuta in vita, scoperta in Italia recentemente. Ha scritto racconti nei quali parla della sua vita attraverso le case che ha abitato. «Ho abitato in molti posti – scrisse l’autrice – e proprio perché mi sono sposata molte volte, per me il posto è importante… sto sempre cercando una casa».

Clicca qui per la locandina dell’evento.

Il calendaio completo degli appuntamenti di marzo

Per la rassegna “Pomeriggio in Auser”

Mercoledì 4 marzo: alle 15.30 alla sede Auser di via Volta 5 a Busto Arsizio avrà luogo il “Pomeriggio letterario“.

Mercoledì 11 marzo: alle 15.30 alla sede Auser di via Volta 5 si terrà “Ciciàa in Bustocu” con l’architetto Carlo Valentini.

Per la rassegna “Divertimento”

Sabato 14 marzo: alle 21 al Teatro San Giovanni Bosco si terrà uno spettacolo benefico della rassegna teatrale Paolo Ferrari.

Sabato 28 marzo: alle 14 nella Sala di Viale Repubblica 67 ci sarà il torneo di burraco.

Per la rassegna a cura di “SpazioIncontro”

Sabato 14 marzo: alle 15.30 in via S. Pellico 3 si terrà l’incontro “Coi colori tra le dita – tra colori e pennelli”.

Sabato 21 marzo: alle 15.30 in via S. Pellico 3 l’incontro “Caffè filosofico – letterario: tra letteratura e pensiero”.

Giovedì 26 marzo: alle 15.30 alla sede Auser di via Volta 5 si terrà il “Laboratorio di dècoupage“.

Per la rassegna “Attraverso la città” con le biografie dei suoi cittadini

Lunedì 16 marzo: alle 15.30 alla Sala Tramogge – Molini Marzoli si terrà la presentazione di Enrico “Richino” Castiglioni, una vita per la città: l’architettura e la comunità nel ricordo del figlio, architetto Stefano Castiglioni.

Lunedì 23 marzo: alle 15.30 allo Spazio FiliUrbani – Molini Marzoli si terrà il laboratorio espressivo “Dare forma alla città – SpazioIncontro“.

Mostre d’arte

Il 20-21-22 marzo, dalle 15 alle 18, allo Spazio Arte C. Farioli di via S. Pellico 13 “Artisti (In)consapevoli in mostra“, opere di Emanuela Cerana, Flavio Fracasso e Cristina Graziani. L’inaugurazione sarà venerdì 20 alle 17.

Clicca qui per la locandina degli eventi.