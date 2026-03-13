Chiude la posta di Casciago fino a giugno

Importanti novità in arrivo per l’ufficio postale di Casciago. La sede cittadina si appresta infatti a cambiare volto grazie a “Polis”, il progetto di Poste Italiane nato per trasformare gli sportelli dei comuni sotto i 15mila abitanti in veri e propri “hub” di servizi pubblici, superando il divario digitale.

I lavori e i nuovi servizi

Il cantiere aprirà ufficialmente il 26 marzo e durerà fino a giugno. Gli interventi prevedono una riorganizzazione degli spazi e l’installazione di nuovi arredi progettati per migliorare l’accoglienza e il comfort ambientale. La vera rivoluzione avverrà però allo sportello: alla riapertura, prevista per l’inizio di giugno, i cittadini potranno richiedere, oltre ai classici servizi postali e finanziari, anche certificati anagrafici, di stato civile e servizi INPS. Entro il 2026, la sede sarà abilitata anche per le pratiche di richiesta del passaporto.

Continuità del servizio

Per limitare i disagi durante i circa tre mesi di chiusura, Poste Italiane ha previsto il trasferimento delle attività presso la sede di Comerio. L’ufficio di via Statale 12 sarà a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì (08:20-13:45) e il sabato mattina fino alle 12:45.