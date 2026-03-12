Cislago diventa “Città amica dei bambini e degli adolescenti”: il riconoscimento dell’Unicef

Cislago diventa ufficialmente “Città amica dei bambini e degli adolescenti”, riconoscimento dell’Unicef che premia le amministrazioni impegnate a promuovere politiche e iniziative dedicate ai più giovani. La cerimonia pubblica di accreditamento è in programma martedì 17 marzo alle 20.30 nella Sala consiliare, all’inizio della seduta del Consiglio comunale e alla presenza dei rappresentanti del Comitato italiano per l’Unicef.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso avviato nel maggio 2023, quando il consiglio comunale ha approvato l’adesione al programma promosso dall’Unicef e ha sottoscritto il relativo protocollo d’intesa nel giugno dello stesso anno.

Un percorso iniziato nel 2023

«L’accreditamento rappresenta il risultato di un lavoro sviluppato negli ultimi anni dall’amministrazione comunale insieme a scuole, associazioni e realtà del territorio – spiega Romina Codignoni, assessora all’Istruzione, alla Cultura e alle Pari opportunità – L’obiettivo del programma è costruire una comunità sempre più attenta ai bisogni, ai diritti e alle aspirazioni di bambini e adolescenti. Una “Città amica dei bambini e degli adolescenti” è infatti una comunità che promuove inclusione, partecipazione e collaborazione, impegnandosi a rendere concreti i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza».

Il rapporto sull’infanzia e adolescenza a Cislago

Tra gli strumenti previsti dal programma c’è anche la redazione di un rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio. Il primo documento dedicato a Cislago è stato recentemente pubblicato sul sito del Comune ed è disponibile anche in una versione pensata per bambini e ragazzi.

Il rapporto illustra le azioni già realizzate e quelle che l’amministrazione intende sviluppare nei prossimi anni per migliorare la qualità della vita dei più giovani.

Partecipazione e tavoli di lavoro

Uno degli obiettivi centrali del progetto è coinvolgere direttamente bambini e ragazzi nelle decisioni che li riguardano, favorendo occasioni di partecipazione alla vita della comunità.

Per questo il Comune ha attivato diversi strumenti di confronto e coordinamento, tra cui il Tavolo di coordinamento degli assessori, composto dal sindaco, dalla giunta e da rappresentanti del consiglio comunale, con il compito di sviluppare strategie e politiche dedicate ai più giovani, e l’Osservatorio permanente per l’infanzia e l’adolescenza, che riunisce enti, associazioni e organizzazioni impegnate nella promozione dei diritti dei minori sul territorio.

La cerimonia aperta alla cittadinanza

La cerimonia di accreditamento del 17 marzo sarà aperta a tutta la cittadinanza come momento di condivisione del percorso intrapreso dal Comune insieme a diverse realtà del paese.

«L’iniziativa – conclude l’Amministrazione comunale nel suo invito alla cittadinanza – segna una tappa importante per la comunità di Cislago, che con questo riconoscimento conferma l’impegno a mettere bambini e adolescenti al centro delle politiche locali, riconoscendoli come cittadini a pieno titolo già oggi e protagonisti della società di domani.