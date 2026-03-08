Corteo per l’8 marzo a Varese: in centinaia per i diritti delle donne
La manifestazione organizzata dal collettivo FemVa e da diverse associazioni, è stata accompagnata da striscioni e slogan e ha portato nelle strade della città i temi della parità di genere, dell’autodeterminazione e della lotta alle discriminazioni
Qualche centinaio di persone ha partecipato nel pomeriggio di oggi a Varese al corteo organizzato in occasione della Giornata internazionale della donna. La manifestazione, promossa dal collettivo FemVa e associazioni del territorio, ha attraversato le vie del centro con slogan, cartelli e interventi dedicati ai temi dei diritti, della libertà e del contrasto alla violenza di genere.
Il corteo, caratterizzato da una forte impronta transfemminista, si è svolto sotto lo slogan “Giù le mani, corpi liberi in terre libere”. I partecipanti hanno sfilato per le strade della città portando striscioni e messaggi legati alla difesa dei diritti delle donne e delle soggettività LGBTQ+, ma anche alla lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze sociali.
Un corteo tra slogan e interventi
Durante la manifestazione non sono mancati momenti di intervento pubblico e letture, con richiami alle battaglie per la parità, al diritto all’autodeterminazione e alla necessità di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.
Il corteo si inserisce nel calendario di iniziative organizzate in città per l’8 marzo, celebrazione che anche quest’anno è stata occasione per riportare al centro del dibattito pubblico temi come parità di genere, diritti, lavoro, violenza e libertà di autodeterminazione, con una partecipazione che ha coinvolto soprattutto giovani, associazioni e realtà attive sul territorio.
La manifestazione si è svolta senza particolari criticità e si è conclusa nel pomeriggio dopo aver attraversato alcune delle principali vie della città.
