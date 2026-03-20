Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 20, 21 e 22 marzo

Fine settimana elettorale ma dopo il doveroso passaggio ai seggi ci sono tante iniziative per trascorrere giornate all’insegna della cultura, della bellezza o all’aria aperta. Ci sono le proposte delle Giornate FAI di Primavera a Caronno Pertusella, Gerenzano e Turate. A Saronno si conclude l’edizione 2026 di “Giorni DiVersi”, il festival della poesia, mentre al Teatro Giuditta Pasta tanta musica con lo spettacolo “Never Stop Dreaming”. A Cogliate sono i giorni della Madona de Marz, mentre al Parco dei Mughetti è tempo di pulizie di primavera.

Come ogni venerdì abbiamo selezionato gli eventi più interessanti del weekend a Saronno e nel Saronnese.

REFERENDUM COSTITUZIONALE

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

CARONNO PERTUSELLA – Sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate FAI portano i visitatori alla scoperta di una realtà industriale internazionale nata negli anni Sessanta e oggi presente in oltre cento Paesi nel mondo, con l’apertura straordinaria dell’headquarter di Rhea Vendors Group – Qui tutte le informazioni

GERENZANO – Nel fine settimana del 21 e 22 marzo in occasione delle Giornate FAI di Primavera e a Gerenzano aprirà le sue porte un piccolo gioiello ancora poco conosciuto: la chiesetta di San Giacomo. Un’occasione per scoprire un luogo ricco di storia, immerso in un contesto naturale ancora legato alla tradizione rurale – Qui tutte le informazioni

TURATE – Turate partecipa alle Giornate FAI di Primavera con l’apertura straordinaria di Palazzo Caimi-Pollini, uno degli edifici storici più significativi del territorio. L’appuntamento è per domenica 22 marzo – Qui tutte le informazioni

INCONTRI ED EVENTI

SARONNO – Sabato 21 marzo lo Spazio Must di via Avogadro ospita “Il Clown”, un workshop aperto a tutti, pensato per avvicinare i partecipanti al mondo della clownerie – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 21 marzo la libreria Libraccio di corso Italia ospita il primo appuntamento di “Punto e a capo”, un gruppo di lettura dedicato alla biblioterapia, realizzato con il supporto del Centro di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale Interapia. La lettura diventa occasione di confronto e riflessione e il libro uno strumento per esplorare le emozioni, condividere esperienze e sviluppare maggiore consapevolezza. – Qui tutte le informazioni

SOLARO – Sabato 21 marzo l’Enpa di Saronno organizza una raccolta alimentare dedicata agli amici a quattro zampe, invitando i cittadini a partecipare con una donazione. L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 18.30 al punto vendita “L’Isola dei Tesori” di via Varese a Solaro – Qui tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 22 marzo volontari saranno presenti sul sagrato della chiesa di Abbiate Guazzone per raccogliere le prenotazioni del Pane per la Pace che verrà poi benedetto e distribuito in occasione della Domenica delle Palme – Qui tutte le informazioni

UBOLDO – Domenica 22 marzo alla pizzeria “La Passeggiata” di Uboldo è in programma una pizzata di raccolta fondi a favore di Baldo, detto “Carletto”, promossa da PACAV Progetto Spaventelli di Origgio. L’iniziativa nasce per sostenere le spese per un cagnolino che ha bisogno di un pacemaker – Qui tutte le informazioni

MUSICA E TEATRO

SOLARO – Venerdì 20 marzo alle 20.45 nella sala consiliare di Villa Borromeo si apre il Festival della Legalità. In scena lo spettacolo teatrale “Malepiante”, una lettura accompagnata da musica dal vivo proposta dalla compagnia Radice Timbrica Teatro e tratta dal testo di Giacomo Di Girolamo “Cosa Grigia – Una nuova mafia invisibile all’assalto dell’Italia” – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 22 marzo il Teatro Giuditta Pasta ospiterà lo spettacolo “Never Stop Dreaming”, un musical nato per celebrare i 25 anni di attività della compagnia Le Nuove Proposte di Cirimido e allo stesso tempo sostenere le attività di RadiOrizzonti – Qui tutte le informazioni

ALL’ARIA APERTA

ARESE – Il campo di tulipani di Arese ha riaperto, riportando alle porte di Saronno un angolo di Olanda fatto di colori e profumi. Dopo l’attesa legata all’andamento della stagione, la fioritura è iniziata e il pubblico può tornare a passeggiare tra i filari del celebre “u-pick field”, dove i visitatori possono raccogliere direttamente i fiori – Qui tutte le informazioni

PARCO DEI MUGHETTI – Domenica 22 marzo i cittadini dei comuni del Parco dei Mughetti sono invitati a partecipare a una giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio. L’iniziativa (che è stata rinviata la settimana scorsa per il maltempo) coinvolge i comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 22 marzo – Qui tutte le informazioni

FIERE, FESTE E MERCATINI

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 21 marzo il Castello di Monteruzzo ospita il “Mercatino di Primavera” e la tradizionale caccia alle uova per i più piccoli. Laboratori creativi, musica di strada e specialità gastronomiche per un’intera giornata di festa – Qui tutte le informazioni

COGLIATE – A Cogliate torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la festa del Santuario della Beata Vergine Maria di San Damiano, conosciuta come “Madona de Marz”, in programma fino al 26 marzo con un calendario ricco di iniziative religiose, culturali e momenti di aggregazione – Qui tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 22 marzo torna alla Biblioteca Frera “Tradate in Vinile”, la rassegna espositiva, culturale e mostra-mercato organizzata dal Comune di Tradate in collaborazione con l’Associazione 33&45 – Qui tutte le informazioni

MOSTRE

CAIRATE – Da domenica 15 marzo a domenica 26 aprile il Monastero di Cairate ospita una mostra fotografica dedicata alla montagna e al rapporto tra uomo e ambiente. L’esposizione rientra nel programma del XIV Festival Fotografico Europeo – Qui tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE E NEL VARESOTTO NEL WEEKEND DEL 20,21 E 22 MARZO

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI MARZO A MATERIA

. Come sempre troverete tutto il programma delle iniziative sul sito di Materia Spazio Libero.