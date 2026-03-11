Varese News

Cuveglio e Cuvio uniscono le forze: nuova convenzione per la Polizia Locale

Dal 1° gennaio 2026 i due comuni hanno riorganizzato il servizio in forma associata per rafforzare la presenza degli agenti e migliorare il controllo del territorio

I comuni di Cuveglio e Cuvio rilanciano il servizio di Polizia Locale attraverso una nuova convenzione operativa entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

L’accordo, approvato dai rispettivi consigli comunali, punta alla riorganizzazione e al potenziamento del servizio nei due territori. I sindaci Giorgio Piccolo e Luciano Maggi spiegano che la collaborazione permetterà di garantire una presenza strutturata composta da tre agenti a tempo pieno, affiancati dal comandante e da altri due operatori con prestazioni lavorative regolate dalla normativa vigente.

Il servizio sarà guidato dal nuovo comandante Alessandro Francioso, che ha definito l’organico «sostenibile» rispetto alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Le linee guida di Regione Lombardia indicano infatti come parametro indicativo un agente ogni mille abitanti.

Tra gli obiettivi della convenzione c’è il rafforzamento del controllo del territorio e della sicurezza urbana. In questa direzione i due comuni hanno già predisposto un progetto per partecipare a un bando regionale finalizzato al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Prevista anche una collaborazione sempre più stretta con la Compagnia Carabinieri di Luino e con i comuni limitrofi, per favorire lo scambio di informazioni e lo svolgimento di controlli coordinati. L’obiettivo, sottolineano le amministrazioni, è garantire un servizio di polizia locale più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

